Přišla vedra a doma nemáte klimatizaci? Tohle pomůže
Letní vedra umí z bytu udělat pořádnou saunu. Nejefektivnější řešení nabízí klimatizace, ovšem ne každý ji má doma. Přesto se v obýváku nemusíte „grilovat ve vlastní šťávě“. Existuje několik jednoduchých způsobů, jak teplotu v interiéru snížit i bez ní. Zjistěte více.
Nemáte klimatizaci? Pomůže venkovní stínění
Pokud se do pořízení klimatizace zatím nechcete pouštět, existují způsoby, jak domácnost ochladit i bez ní. Zásadní roli hraje především stínění oken. Největší efekt mají venkovní žaluzie, rolety, případně markýzy, které zachytí sluneční paprsky ještě před sklem. Díky tomu se okna tolik nerozpálí a interiér se méně přehřívá.
Nemůžete instalovat venkovní rolety? I ty vnitřní pomohou
Pomoci ale dokážou i obyčejnézávěsy nebo vnitřní rolety. Nejlépe fungují zatemňovací materiály, které část slunečního záření odrážejí. Důležité je zatáhnout stínění ještě dříve, než slunce začne svítit přímo do oken.
Alfou i omegou je větrání
Velký rozdíl udělá také správné větrání. Zapomeňte na větrání na ventilačku. Přes den nechte okna zavřená, aby se dovnitř nedostal horký vzduch. Naopak intenzivně větrat se vyplatí večer, v noci nebo brzy ráno, kdy jsou venkovní teploty nižší. Otevřete okna do průvanu, ať se vzduch vymění ve všech místnostech.
Tip: Další praktické rady, jak zvládnout letní vedra v domácnosti, najdete také ve videích a článcích ČEZ Akademie.
Pomohou i drobné změny v domácnosti
Během tropických dní rozhodují i maličkosti. Přes den omezte používání spotřebičů, které vytvářejí teplo. Pokud můžete, vařte a pečte spíše ráno nebo večer, kdy máte vyšší šanci, že vzniklé teplo stihnete vyvětrat. Zkuste také přes den co nejméně používat sušičku nebo žehličku, které rovněž dokážou teplotu v interiéru nepříjemně zvýšit.
Ochladit se můžete i bez klimatizace
Když podceníte správné větrání a zatemňování a doma je opravdu horko, pomůže obyčejný ventilátor. Větší chladivý efekt vytvoříte, když před něj postavíte misku s ledem nebo zmraženou lahev s vodou. Dále si dopřejte krátkou vlažnou sprchu, pijte dostatek tekutin a jezte lehčí jídla, která tělo tolik nezatěžují. Kombinace těchto opatření vám pomůže zvládat tropické dny doma mnohem lépe.
Tip: Ledově vychlazené nápoje nejsou v horku ideální. Tělo paradoxně zahřívají. Organismus musí vynaložit energii na vyrovnání velkého teplotního rozdílu. V horkých dnech proto raději pijte pouze vlažné nápoje.