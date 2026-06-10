Proč na dovolenou myslet s předstihem. Správné pojištění může ušetřit tisíce korun
Letní dovolenková sezóna se zvolna rozjíždí a otázka je, zda Češi počítají s novými faktory, které jim letošní cestování mohou mírně zkomplikovat. Vedle rostoucích cen služeb hraje stále větší roli proměnlivá bezpečnostní situace v některých regionech a také správně nastavené cestovní pojištění. Právě jeho podmínky mohou rozhodnout o tom, zda cestující v případě nečekaných komplikací získají náhradu škody.
Řada lidí například řeší cestovní pojištění až krátce před odjezdem, což jim může znemožnit zahrnout pojištění storna. To bývá možné sjednat pouze v omezeném časovém období před odjezdem.
Bezpečnostní doporučení mohou ovlivnit pojistné krytí
Před cestou do zemí, kde se bezpečnostní situace rychle mění, je vhodné sledovat aktuální doporučení Ministerstva zahraničních věcí. Nejde pouze o bezpečnost samotnou, ale také o rozsah pojistné ochrany.
Některé pojišťovny mohou v případě destinací označených za rizikové omezit krytí nebo odmítnout uzavření nové smlouvy. Pokud cestující do takové oblasti vyrazí navzdory varování, může se stát, že pojišťovna případnou škodu neproplatí v plném rozsahu, případně vůbec.
Změna destinace znamená i kontrolu pojistky
V důsledku geopolitických událostí, provozních komplikací nebo změn v nabídce cestovních kanceláří dochází stále častěji k úpravám destinací na poslední chvíli. S tím je spojena i nutnost zkontrolovat cestovní pojištění.
Pojistná smlouva sjednaná pro jednu zemi nebo region nemusí automaticky pokrývat cestu do jiné destinace. „Pokud se cíl dovolené změní, doporučujeme ověřit územní platnost pojištění a případně sjednat novou smlouvu odpovídající aktuálním podmínkám cesty,“ upřesňuje Martin Kožár, generální ředitel Skupiny Klik.cz.
Růst cen pojištění neřeší
Zvyšující se ceny zájezdů, letenek nebo dalších cestovních služeb patří mezi nejčastější náklady, se kterými se turisté během sezóny setkávají. Tyto změny však standardní cestovní pojištění nekryje.
Pokud cestovní kancelář navýší cenu zájezdu o více než osm procent, má zákazník podle zákona právo od smlouvy odstoupit bez sankce. Pojištění může naopak pomoci v situacích, jako je zpoždění dopravy, ztráta zavazadel, nutnost náhradního ubytování nebo další komplikace vzniklé během cesty, vždy však podle konkrétních smluvních podmínek.
Nový index má usnadnit orientaci v nabídce pojištění
Výběr cestovního pojištění bývá pro řadu klientů složitý kvůli rozsáhlým pojistným podmínkám a rozdílnému rozsahu krytí. Novinkou je nástroj Klik index, který jednotlivým produktům přiděluje hodnocení na škále od jedné do deseti. Čím vyšší číslo, tím lepší rozsah pojistné ochrany, limity plnění, kvalita asistenčních služeb, zkušenosti klientů i větší popularita produktu na trhu.
„Naším cílem bylo vytvořit jednoduchý a důvěryhodný ukazatel, který klientům pomůže vybrat skutečně kvalitní pojištění, nejen nejlevnější variantu. Klik index kombinuje objektivní parametry produktu se zkušenostmi uživatelů a oblíbeností jednotlivých pojištění na trhu. Naše hodnocení jako nezávislý indikátor poskytuje zpětnou vazbu pojišťovnám a může dlouhodobě přispívat k větší transparentnosti, lepší orientaci zákazníků a dalšímu rozvoji kvality pojistného trhu,“ vysvětluje Martin Kožár, generální ředitel Skupiny Klik.cz.
V aktuálním hodnocení pro rok 2026 získalo nejvyšší ocenění cestovní pojištění PREMIUM a varianty pro cestu autem a cestu letadlem od společnosti AXA Partners. Uspělo především díky širokému rozsahu krytí, kvalitním asistenčním službám a vysokému zákaznickému hodnocení.
„Velmi si vážíme toho, že naše cestovní pojištění získalo ocenění v rámci Klik indexu. Potvrzuje to, že klienti dnes oceňují nejen kvalitní pojistné krytí, ale také rychlou pomoc a spolehlivý servis v situacích, kdy jej skutečně potřebují,“ komentoval cenu Aleš Kahovec, ředitel retailového obchodu společnosti AXA Partners CEE.