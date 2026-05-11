Stamilionový business z larpového bláta a tisíce herních kostek
Herní trh nezadržitelně roste. Zatímco většina investorů sází na online zábavu, ostravská společnost imago tribe s.r.o. ukazuje, že obrovský potenciál leží i v hmatatelných zážitcích. Někdejší malý e-shop pro milovníky fantasy, sci-fi a her dnes generuje roční obrat kolem sto milionů korun a dokazuje sílu fenoménu deskovek, her na hrdiny a larpů.
Návrat do dungeonu a na bitevní pole
Stejně jako partu dětí ze seriálu Stranger Things, která hrála Dungeons & Dragons doma ve sklepě v 80. letech, i dnes lidi pořád baví zažívat fantastické světy offline, ať už formou wargamingu, her na hrdiny nebo v kostýmu na larpu.
Oproti digitálnímu světu má člověk v těchto offline hrách větší prostor pro vlastní fantazii a tvůrčí potenciál. Od tvorby vlastní postavy a kostýmu, až po budování celé armády Warhammer figurek či tvorbu larpových scénářů.
Tisíce kusů prodaných příruček ke hrám na hrdiny a gamebooků za rok 2025 z našeho žánrového nakladatelství Mytago tento trend potvrzují. Nejvíce jsou žádané RPG příručky, jako je hra na hrdiny Zaklínač, Jeskyně a draci nebo třeba série gamebooků Necronomicon pro fanoušky Cthulhu. Letos se můžeme těšit na DnD kuchařku a temné RPG Symbaroum.
Kostičkové království
Kostky a drobné doplňky jsou pro nás překvapivým tahounem. Jen loni jsme prodali tisíce herních kostek a letos jsme se rozhodli sortiment rozšířit o mystery sady. Pro nezasvěcené to může působit jako úsměvná drobnost, ale v komunitě hráčů jde o zásadní vybavení.
Právě na těchto položkách s vysokou obrátkou a rostoucím zájmem komunity stavíme naši přítomnost na festivalech jako Comic Con nebo Animefest, kde fungujeme nejen jako prodejci, ale jako součást tamní kultury.
Z dědečkova kufru až do imago
V roce 2005 jsme začali na zelené louce, a to doslova. Jako parta larperů jsme založili malý obchod, tehdy ještě zvaný Fantasyobchod, a věnovali se prodeji larpového vybavení. Celá nabídka tehdy zaplnila jeden starý kufr po dědovi, se kterým jsme jezdili po akcích a prodávali zboží.
Ovšem jak už to tak v životě bývá, s penězi roste i počet hobby, a s tím se rozšířila i naše nabídka – o stolní hry, knihy, filmový a herní sběratelské předměty a mnoho dalšího. Dnes úspěšně fungujeme pod značkou imago na tisíci metrech čtverečních, které využíváme nejen k byznysu, ale taky k natáčení vlastních videí.
Ukázka vánočního videa natočeného s vlastními lidmi a ve vlastních prostorech.
I přesto toho pořád dost zastaneme svépomocí, ačkoliv nás není mnoho. Jen pár desítek včetně brigádníků. Naši lidé vybudovali sklad, balicí linky i hernu. Šijeme vlastní kostýmy a vyrábíme kožené doplňky pro zákazníky, kteří ocení kvalitu a poctivý přístup k řemeslné práci.
Jak to vypadá u nás v dílně na výrobu kožených doplňků |
Nakonec i nový web imago, který jsme spustili v loňském roce naprogramoval kompletně náš interní tým.
Možná to zní idylicky, kouzelné slovo „svépomocí“. Ale je za tím obrovský kus práce. Spousta hodin studia a vývoje, hektolitry čaje, pytel nadávek a neúspěšných pokusů. O to více si pak vážíme našich zákazníků a fanoušků, kteří nám i přes počáteční obtíže ochotně pomáhali s testováním nového webu imago – ten už dnes běží v ostrém provozu.
Radost i starosti DIY 2 v 1
Jak už bylo řečeno, příběh imago není jen success story. DIY není jen o radostném budování, ale taky o tápání ve slepých uličkách, tlučení kladívkem do palců a učení se za pochodu.
Hodně nás kupříkladu potrápila firemní struktura – i ve čtyřicítce lidí jsme se zuby nehty snažili vybudovat plochou strukturu a otevřenou firemní kulturu. Koncept působil skvěle, dokud se dařilo. Jakmile se dařit přestalo, došlo na první úskalí – špatně definované odpovědnosti, tíha osamoceného rozhodování a náročná exekuce změn.
Ani dnes nemá firma klasickou hierarchickou strukturu, už však máme ustanovené vedení a je velice osvobozující, když člověk není na všechno řízení a rozhodování sám.
imago pro komunitu
Jelikož jsme sami fanoušky fantasy, sci-fi a her, snažíme se naši komunitu podporovat, jak jen to jde. Od drobných cen do soutěží a věcnou podporu akcí, až po aktivní účast na programu Fantastické Ostravy, kde budeme mít vlastní stage, stejně jako loni.
Ukázka z Fantastické Ostravy 2025 z imago stage.
Abychom nebyli v té offline zábavě příliš ortodoxní, podporujeme i vývoj videoher. Letošní zakázka výroby koženého merchandise pro český projekt středověké RPG videohry Legacy of Valor, pro nás byla výzvou a zároveň radostí z toho, že jsme mohli „být u toho“ – ve chvíli kdy vzniká další česká videohra.
Slovo závěrem
„Letos naše firma slaví dvacáté výročí. Nejsem příznivcem bujarých oslav, ale musím říct, že není od věci čas od času si sednout a mrknout na hotové dílo. Pokochat se tím, co jsme vybudovali, načerpat sílu do další práce. Prostě se usadit na tu lavičku na poli, pozorovat moje 3 ovce a koukat se daleko za obzor.“
„imago už dvacet let spojuje světy – světy fantastické s tím naším. A já z toho mám radost, protože jsme k té práci vždycky přistupovali s láskou a hlavně s kutilským nadšením. Proces tvoření, proces imaginace, hra, to vše je spolu úzce provázané. A to všechno dělá náš svět a náš život o fous lepší.“
Autor Jiří Reiter, majitel eshopu imago