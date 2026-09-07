10. Ivan Jakabovič
Je jedním ze zakladatelů skupiny J&T a také akcionářem J&T Private Equity Group. V bankovním holdingu J&T Finance Group drží zhruba 35 procent a působí v něm jako místopředseda představenstva. Jeho podíl se snížil v roce 2023, kdy po pěti procentech získali dlouholetí manažeři Štěpán Ašer a Igor Kováč.
V prosinci 2025 Jakabovič prostřednictvím vlastní private equity společnosti vstoupil do majetkové struktury pražských obchodně-administrativních center Myslbek a Flora, a to ve spolupráci s fondem Max Realitní olomouckého podnikatele Richarda Morávka. Tato akvizice se navíc může stát základem pro vyhledávání dalších společných investičních příležitostí. Jakabovič zůstává napojený také na energetický byznys kolem EPH. Je předsedou dozorčí rady EP Power Europe, která sdružuje evropská aktiva zaměřená především na výrobu elektřiny. Absolvent Fakulty hospodářské informatiky Ekonomické univerzity v Bratislavě začínal vspolečnosti Procter & Gamble, už v roce 1994 ale společně se spolužákem Patrikem Tkáčem položil základy budoucí J&T (název společnosti složili z iniciál svých příjmení). Dlouhodobě patří k nejméně veřejně vystupujícím partnerům skupiny a většinu času tráví v Monaku, kde má trvalé bydliště. Kromě toho vlastní jeho firma Koliba Real v bratislavském Devíně, v blízkosti sídla jeho přítele a dlouholetého byznysového partnera Patrika Tkáče, rozsáhlé pozemky s velkou rodinnou vilou. Vedle podílů v J&T investoval rovněž do akcií velkých evropských firem.
Hodnota majetku podle e15: 105 miliard korun
- věk: 53 let
- obory: finance, investice
- zdroj majetku: J&T Finance Group, J&T Private Equity Group