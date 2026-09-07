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11. Marek Dospiva

11. Marek Dospiva

11. Marek Dospiva Zdroj: Tereza Kovandová

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Skupina Penta Marka Dospivy dosáhla v roce 2025 historicky nejlepšího výsledku, když vydělala 17,5 miliardy korun, k čemuž nejvíce přispěl řetězec lékáren Dr. Max. Do nových fondů přitekly miliardy od externích investorů, díky nimž Penta rozjela realitní expanzi do Londýna. Rostl také význam Penta Hospitals, která v Česku koupila šest nemocnic od společnosti Mediterra. Fortuna, o jejímž prodeji Penta dříve uvažovala, oznámila svou dosud největší akvizici, nákup litevského TOPsportu.

Hodnota majetku podle e15: 63 miliard korun

  • věk: 57
  • obory: reality, zdravotnictví, finanční služby, média
  • zdroj majetku: Penta Investments

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