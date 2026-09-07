12. Jaroslav Haščák
Spoluzakladatel Penty se na podzim 2024 vrátil do vrcholového vedení skupiny. S tím souvisely i změny v řídící struktuře investiční skupiny Penta. Skupina v roce 2025 dosáhla historicky nejlepšího výsledku se ziskem 17,5 miliardy korun. Největší podíl na něm měl lékárenský řetězec Dr. Max. Penta zároveň pokračovala v rozvoji sítě Penta Hospitals, realitní expanzi do Londýna a dalších klíčových investic včetně sázkové společnosti Fortuna.
Hodnota majetku podle e15: 62 miliard korun
- věk: 57
- obory: investice, reality, zdravotnictví
- zdroj majetku: Penta Investments