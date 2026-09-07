14. Petr Korbačka
Šéf slovenské developerské společnosti JTRE a akcionář J&T Private Equity Group. JTRE stojí třeba za výstavbou bratislavské čtvrti Eurovea City nebo projektem Downtown Yards. V posledním roce získal povolení pro další etapu bratislavského projektu River Park a posunul i berlínský Nordhafen. JTRE je stoprocentním akcionářem sportovních klubů HC Slovan, BC Slovan a VK Slovan Bratislava, ve kterých je Korbačka předsedou představenstva.
Hodnota majetku podle e15: 59 miliard korun
- věk: 55
- obory: investice, reality
- zdroj majetku: JTRE Holding, J&T Private Equity Group