17. Dušan Kunovský
Řídí Central Group, největšího rezidenčního developera v ČR. Po odeznění vysokých úrokových sazeb firma trhá prodejní rekordy a masivně staví na pražských brownfieldech, jako je Parková čtvrť či Tesla Hloubětín. Klíčovým milníkem je nová dohoda s Prahou na proměně Nákladového nádraží Žižkov, kde plánuje čtvrť pro tisíce lidí a do městské infrastruktury investuje miliardu korun.
Hodnota majetku podle e15: 49 miliard korun
- věk: 54
- obory: reality
- zdroj majetku: Central Group