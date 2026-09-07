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17. Dušan Kunovský

17. Dušan Kunovský

17. Dušan Kunovský Zdroj: Tereza Kovandová

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Řídí Central Group, největšího rezidenčního developera v ČR. Po odeznění vysokých úrokových sazeb firma trhá prodejní rekordy a masivně staví na pražských brownfieldech, jako je Parková čtvrť či Tesla Hloubětín. Klíčovým milníkem je nová dohoda s Prahou na proměně Nákladového nádraží Žižkov, kde plánuje čtvrť pro tisíce lidí a do městské infrastruktury investuje miliardu korun.

Hodnota majetku podle e15: 49 miliard korun

  • věk: 54
  • obory: reality
  • zdroj majetku: Central Group

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