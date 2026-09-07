19. Tomáš Chrenek s rodinou
Tomáš Chrenek ovládá skupinu Moravia Steel s Třineckými železárnami. Ty sice zvýšily zisk, ale ocelářství dál drtí drahé energie a nízká poptávka. Klíčovou miliardovou investici do stavby elektrické obloukové pece tak huť kvůli chybějícím dotacím a vysokým nákladům musela pozastavit a odložit. Růstovou vlnu proto Chrenkovi zajišťuje hlavně zdravotnická síť Agel, jež tvoří většinu jeho jmění.
Hodnota majetku podle e15: 47 miliard korun
- věk: 63
- obory: zdravotnictví, ocelářství
- zdroj majetku: Agel, Moravia Steel