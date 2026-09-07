21. Petr Kellner ml.
Nejvýznamnější nováček letošního žebříčku. Po prodeji desetiprocentního podílu v PPF založil Petr Kellner rodinnou investiční kancelář Palmont, s níž letos uskutečnil první investici. Konkrétně do divize Palmont Heritage zaměřené na tradiční firmy získal českého výrobce klobouků a čepic Tonak. Brzy by měly následovat další investice, a to nejen v Česku. Kromě tradičních firem a realit má Kellner v hledáčku i akcie na burze.
Hodnota majetku podle e15: 44 miliard korun
- věk: 34
- obory: investice, reality, kapitálové trhy
- zdroj majetku: PPF