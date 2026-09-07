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22. Zdeněk Cendra

22. Zdeněk Cendra

22. Zdeněk Cendra Zdroj: Tereza Kovandová

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Technologický vizionář a majitel CDN77, jež zrychluje načítání webů a videí po celém světě. Ačkoli na jeho infrastruktuře běží polovina českého internetu, drtivá většina příjmů mu plynula z desítek tisíc serverů v zahraničí. V posledním období svou globální síť dál masivně rozšiřuje a díky rekordnímu růstu tržeb i zisku upevňuje pozici klíčového globálního hráče v doručování dat.

Hodnota majetku podle e15: 36 miliard korun

  • věk: 40
  • obory: internetová infrastruktura
  • zdroj majetku: CDN77

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