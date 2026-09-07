22. Zdeněk Cendra
Technologický vizionář a majitel CDN77, jež zrychluje načítání webů a videí po celém světě. Ačkoli na jeho infrastruktuře běží polovina českého internetu, drtivá většina příjmů mu plynula z desítek tisíc serverů v zahraničí. V posledním období svou globální síť dál masivně rozšiřuje a díky rekordnímu růstu tržeb i zisku upevňuje pozici klíčového globálního hráče v doručování dat.
Hodnota majetku podle e15: 36 miliard korun
- věk: 40
- obory: internetová infrastruktura
- zdroj majetku: CDN77