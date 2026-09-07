28. Karel Pražák
Stal se jediným vlastníkem FK Pardubice a založil divizi Kaprain Sport, pod kterou spadá i HC Sparta Praha. Prodal 51 procent ve společnosti Synthesia Nitrocellulose skupině Colt CZ Group a výměnou se stal jejím významným akcionářem. Prodal také síť Ticketportal a polovinu ve vydavatelství Mafra investiční společnosti Tymeprax Pavla Tykače.
Hodnota majetku podle e15: 31 miliard korun
- věk: 57
- obory: reality, sport, průmysl, média
- zdroj majetku: Kaprain (Synthesia, Sparta Praha, FK Pardubice)