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29.–30. Martin Hájek

29.–30. Martin Hájek

29.–30. Martin Hájek Zdroj: Tereza Kovandová

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Řídí globální sportovně-mediální skupinu Livesport, jejíž služby, včetně získaného konkurenta BeSoccer, využívá přes 130 milionů uživatelů měsíčně. Livesport plně ovládl přepravní službu Liftago, z níž vyčlenil logistickou platformu grid. online. Hájek rozvíjí také divadelní streaming Dramox, firmu Pragosport a masivně podporuje neziskový sektor přes Nadaci Livesport a Donio.

Hodnota majetku podle e15: 29 miliard korun

  • věk: 46
  • obory: technologie
  • zdroj majetku: Livesport

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