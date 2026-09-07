29.–30. Martin Hájek
Řídí globální sportovně-mediální skupinu Livesport, jejíž služby, včetně získaného konkurenta BeSoccer, využívá přes 130 milionů uživatelů měsíčně. Livesport plně ovládl přepravní službu Liftago, z níž vyčlenil logistickou platformu grid. online. Hájek rozvíjí také divadelní streaming Dramox, firmu Pragosport a masivně podporuje neziskový sektor přes Nadaci Livesport a Donio.
Hodnota majetku podle e15: 29 miliard korun
- věk: 46
- obory: technologie
- zdroj majetku: Livesport