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31. Petr Otava

31. Petr Otava

31. Petr Otava Zdroj: Tereza Kovandová

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Řídí průmyslovou MTX Group (Metalimex, Al Invest Břidličná), jež vykazuje tržby přes 56 miliard korun. V rámci příprav na mezigenerační předání převedl veškerý majetek holdingu oceněný na 44 miliard pod rodinnou nadaci. Skupina masivně expanduje v obalovém průmyslu i zelené energetice – vedle akvizice chorvatského výrobce obalů buduje obří větrný a solární park v Andalusii.

Hodnota majetku podle e15: 26 miliard korun

  • věk: 52
  • obory: komodity, zpracování surovin
  • zdroj majetku: MTX Group

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