31. Petr Otava
Řídí průmyslovou MTX Group (Metalimex, Al Invest Břidličná), jež vykazuje tržby přes 56 miliard korun. V rámci příprav na mezigenerační předání převedl veškerý majetek holdingu oceněný na 44 miliard pod rodinnou nadaci. Skupina masivně expanduje v obalovém průmyslu i zelené energetice – vedle akvizice chorvatského výrobce obalů buduje obří větrný a solární park v Andalusii.
Hodnota majetku podle e15: 26 miliard korun
- věk: 52
- obory: komodity, zpracování surovin
- zdroj majetku: MTX Group