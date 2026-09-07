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32.–33. Zdeněk Šoustal

32.–33. Zdeněk Šoustal

32.–33. Zdeněk Šoustal Zdroj: Tereza Kovandová

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Spoluvlastní skupinu Accolade, lídra v průmyslovém developmentu. Vlajkový Accolade Industrial Fund dnes spravuje nemovitosti už za více než 55 miliard korun (dvě miliardy eur) napříč Evropou. Skupina masivně investuje do udržitelnosti a v posledním období úspěšně vyprodala zelené dluhopisy za 2,5 miliardy korun. Přes Reticulum Holding se Šoustal angažuje i v zemědělství či retailu.

Hodnota majetku podle e15: 24 miliard korun

  • věk: 51
  • obory: reality, zemědělství
  • zdroj majetku: Accolade Holding, Reticulum Holding

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