7. Andrej Babiš
Podnikání Andreje Babiše se na konci roku značně restrukturalizovalo, přesněji by z větší části už nemělo být jeho. Nynější český premiér vložil Agrofert do takzvaného slepého fondu RSVP Trust, kvůli čemuž už chemicko-zemědělský holding podle svých slov nevlastní. Tento krok by měl Agrofertu umožnit dostát národní i evropské legislativě a zajistit si tím nárok na dotace. Skupina ale vazby na Andreje Babiše stále zcela nezpřetrhala, a je proto třeba hodnotu Agrofertu přisoudit opět právě jemu.
Nejdůležitější částí Agrofertu je výroba hnojiv, která ale vlivem vysokých cen energií a levnější konkurence dlouhodobě strádá nebo minimálně zaostává za svým potenciálem. Situace se však pomalu začíná obracet. Evropským výrobcům hnojiv pomohla omezení na dovoz z Ruska a Běloruska a zavedení uhlíkového cla. Přispět by ve výsledku mohlo i uzavření Hormuzského průlivu. Cena plynu sice v Evropě meziročně opět dramaticky stoupla, chvílemi se pohybuje až na dvojnásobku loňské ceny, jenže asijským konkurentům vzrostla ještě více. Agrofert tak mohl začít hnojiva vyvážet také do Asie, která dosud právě na úkor Evropy v oboru expandovala. Dalšími významnými divizemi Agrofertu jsou zemědělství, potravinářství a chemická výroba. Kromě Agrofertu Babiš vlastní či spoluvlastní ještě skupinu Imoba, jež se zaměřuje na investice do nemovitostí a pohostinství, a investiční společnost Hartenberg, které se vydařila především sázka na konsolidaci trhu reprodukčních klinik. Hartenberg investuje také do nemovitostí, potravinářství a do oděvních značek, v srpnu 2026 vstoupila do nizozemské módní pánské značky Joe Merino.
Hodnota majetku podle e15: 111 miliard korun
- věk: 72 let
- obory: chemie, potravinářství, zemědělství
- zdroj majetku: skupina Agrofert, Hartenberg, Imoba