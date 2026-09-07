8. Pavel Tykač
Tykačova skupina Sev. en letos řeší zásadní obrat svého byznysu. Posunula odstavení elektráren Počerady a Chvaletice nejméně do konce března 2027, jejich další osud však zůstává nejistý. ČEPS dospěl k závěru, že dva ze čtyř bloků Chvaletic musejí dočasně zůstat v provozu kvůli stabilitě soustavy. Tykač se díky tomu ocitl v silné vyjednávací pozici vůči státu.
Současně posiluje v ČEZ. Jedna z jeho firem letos překročila tříprocentní podíl v hodnotě téměř 20 miliard korun. Celková pozice struktur spojených s Tykačem je ale zřejmě vyšší a podnikatel zcela jistě patří k největším minoritním akcionářům polostátní energetiky, kterou čeká zestátnění. Otevřenou cestu má do médií. České i slovenské antimonopolní úřady schválily jeho nákup poloviny Mafry. Hlavním růstovým motorem se však stává zahraničí. Sev. en Global Investments letos koupila ropné a plynové vrty v Texasu s produkcí kolem třinácti tisíc barelů ropného ekvivalentu denně a do konce roku chce přidat čtrnáct nových vrtů. Skupina zároveň rozvíjí ocelárny v Británii a Norsku a usiluje o další hutě. Výsledky zveřejněné v červenci ukázaly, že se zahraniční větev vrátila do zisku. Sev. en Global Investments loni utržila 2,95 miliardy eur a vydělala 38 milionů eur. Daří se mu i ve fotbale. Slavia obhájila mistrovský titul a má otevřené dveře do milionářské Ligy mistrů. Tykač s manželkou Ivanou Tykač jsou aktivní v rámci rodinné nadace a v poslední době zejména v rámci institutu Solvo, který promlouvá do veřejného prostoru a angažuje řadu známých jmen bývalých politiků, lobbistů či marketérů.
Hodnota majetku podle e15: 110 miliard korun
- věk: 62 let
- obory: energetika, investice
- zdroj majetku: Sev. en Energy, Sev. en Global Investments, ČEZ, Moneta Money Bank