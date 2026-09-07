9. Martin Drda s rodinou
Rychlý růst výrobce munice pokračuje. Už sice nedosahuje tak vysokého tempa jako předloni, kdy hrubý provozní zisk vzrostl na trojnásobek, dynamika společnosti přesto zůstává impozantní. Ukazatel EBITDA loni holdingové skupině STV Invest stoupl o polovinu a překonal deset miliard korun. Firma navíc i přes nárůst investic dál zvyšuje vlastní peněžní prostředky. V praxi to celé znamená, že miliardář Drda dokáže vyrábět stovky tisíc kusů dělostřelecké a tankové munice ročně.
Jak bude vypadat další vývoj, je otázka. Česká muniční iniciativa, na které STV Group, dcera STV Invest, participuje, je pod politickým tlakem. Na druhou stranu skupina dělá vše pro to, aby své příjmy diverzifikovala. Činnost společnosti totiž nespočívá výhradně ve výrobě munice a granátů, zahrnuje rovněž generální opravy tanků a bojových vozidel pěchoty a vyrábí stovky milionů kusů pěchotního střeliva. Tím, že STV Group vlastní rozlehlé skladovací a výrobní prostory, má místo pro další růst. O skupině, jejíž majitel až na výjimky v médiích nevystupuje, se také píše ve spojitosti s řadou potenciálních akvizic. STV například patří k hrstce společností, které veřejně projevily zájem o strategického výrobce plastické trhaviny Semtex, pardubickou firmu Explosia. „Už řadu let nabízíme vládě náš kapitálový vstup do společnosti Explosia nebo realizaci společných investic. Pokud by vláda rozhodla o prodeji společnosti, potvrzujeme náš dlouhodobý zájem o tuto akvizici,“ uvedl letos v květnu pro e15 šéf speciálních projektů STV Pavel Beran. Ve hře je rovněž vstup Drdovy skupiny do kopřivnické automobilky Tatra Trucks, ve které může získat 17,5 procenta.
Hodnota majetku podle e15: 109 miliard korun
- věk: 49 let
- obory: zbrojní průmysl
- zdroj majetku: STV Invest