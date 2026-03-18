Dovednosti, které mění budoucnost. CzechSkills 2026 ukáže mladé talenty, kteří posouvají obory vpřed

Dovednosti, které mění budoucnost. CzechSkills 2026 ukáže mladé talenty, kteří posouvají obory vpřed

Dovednosti, které mění budoucnost. CzechSkills 2026 ukáže mladé talenty, kteří posouvají obory vpřed Zdroj: Hospodářská komora ČR

Dovednosti, které mění budoucnost. CzechSkills 2026 ukáže mladé talenty, kteří posouvají obory vpřed
  • Národní mistrovství CzechSkills 2026 představí mladé talenty z technických, řemeslných i servisních oborů.
  • Proběhne 26.–28. března v Brně a nabídne soutěže, ukázky i možnost si profese vyzkoušet.
  • Pro mnoho mladých znamená CzechSkills výrazný profesní posun, nové zkušenosti a otevřené dveře k mezinárodní kariéře.

Bez kvalifikovaných lidí se český průmysl, stavebnictví ani služby neobejdou. Národní mistrovství odborných dovedností CzechSkills 2026 ukáže to nejlepší z technických, řemeslných oborů a služeb. Zárovň představí mladé profesionály ve věku 17–24 let, kteří navzájem změří své síly a předvedou, jak vypadá budoucnost těchto profesí v praxi.

Národní mistrovství odborných dovedností se koná jednou za dva roky a to letošní proběhne ve dnech 26.–28. března na Výstavišti Brno. Nabídne 12 soutěžních a 26 ukázkových oborů. Návštěvníci uvidí práci v reálném čase, pod tlakem zadání. U vybraných ukázkových oborů si přítomní budou moci řemeslo i technologii sami vyzkoušet a zažít, co práce v daném oboru obnáší.

„Investice do odborného vzdělávání je investicí do prosperity celé země. CzechSkills ukazuje, že mladá generace má talent i odhodlání posouvat české firmy vpřed," říká prezident Hospodářské komory České republiky Zdeněk Zajíček. Navíc se podle něho čím dál zřetelněji ukazuje, že se musí začít mluvit velmi vážně o strategicky nenahraditelných profesích, bez kterých by společnost nemohla fungovat v takovém standardu a pohodlí, na jakou je zvyklá. „A právě tyto profese budou z velké části vidět na CzechSkills v Brně,“ dodává Zajíček.

Dovednosti, které mění budoucnost. CzechSkills 2026 ukáže mladé talenty, kteří posouvají obory vpředDovednosti, které mění budoucnost. CzechSkills 2026 ukáže mladé talenty, kteří posouvají obory vpřed | Zdroj: Hospodářská komora ČR

„Mezi obory uvidíte například zedníky, cukráře, podporu podnikání, kováře nebo malíře. Budeme fládrovat dřevo, dělat imitaci mramoru a malovat loga," přiblížil garant oboru Pavel Žatečka za Cech malířů, lakýrníků a tapetářů. Podle něj o výsledku rozhodnou milimetry i kreativita.

Reálné úkoly

Je to místo, kde se potkává tradiční rukodělná práce se špičkovou technologií. Moderní technické obory zastoupí například kyberbezpečnost, Mechatroniku a Průmysl 4.0, kde soutěžící propojí mechaniku, elektroniku i IT. „Tady hrajeme o budoucnost českých firem. Soutěžící řeší úkoly odpovídající realitě dnešních provozů,“ uvádí odborný garant Aleš Kocina ze společnosti FESTO.

CzechSkills není jen soutěží. Jejím cílem je popularizovat odborné dovednosti a zdůraznit jejich význam pro společnost i trh práce. Pro mnoho mladých také znamená výrazný profesní posun, nové zkušenosti a otevřené dveře k mezinárodní kariéře. Ti nejlepší mají šanci postoupit na evropskou soutěž EuroSkills, která se uskuteční v roce 2027 v Düsseldorfu.

CzechSkills je součástí mezinárodního hnutí WorldSkills Europe. Hospodářská komora ČR je díky pověření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy národním koordinátorem CzechSkills. Mistrovství odborných dovedností je pořádáno ve spolupráci s cechy, profesními organizacemi, odbornými školami a zaměstnavateli. 

