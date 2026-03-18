Dovednosti, které mění budoucnost. CzechSkills 2026 ukáže mladé talenty, kteří posouvají obory vpřed
- Národní mistrovství CzechSkills 2026 představí mladé talenty z technických, řemeslných i servisních oborů.
- Proběhne 26.–28. března v Brně a nabídne soutěže, ukázky i možnost si profese vyzkoušet.
- Pro mnoho mladých znamená CzechSkills výrazný profesní posun, nové zkušenosti a otevřené dveře k mezinárodní kariéře.
Bez kvalifikovaných lidí se český průmysl, stavebnictví ani služby neobejdou. Národní mistrovství odborných dovedností CzechSkills 2026 ukáže to nejlepší z technických, řemeslných oborů a služeb. Zárovň představí mladé profesionály ve věku 17–24 let, kteří navzájem změří své síly a předvedou, jak vypadá budoucnost těchto profesí v praxi.
Národní mistrovství odborných dovedností se koná jednou za dva roky a to letošní proběhne ve dnech 26.–28. března na Výstavišti Brno. Nabídne 12 soutěžních a 26 ukázkových oborů. Návštěvníci uvidí práci v reálném čase, pod tlakem zadání. U vybraných ukázkových oborů si přítomní budou moci řemeslo i technologii sami vyzkoušet a zažít, co práce v daném oboru obnáší.
„Investice do odborného vzdělávání je investicí do prosperity celé země. CzechSkills ukazuje, že mladá generace má talent i odhodlání posouvat české firmy vpřed," říká prezident Hospodářské komory České republiky Zdeněk Zajíček. Navíc se podle něho čím dál zřetelněji ukazuje, že se musí začít mluvit velmi vážně o strategicky nenahraditelných profesích, bez kterých by společnost nemohla fungovat v takovém standardu a pohodlí, na jakou je zvyklá. „A právě tyto profese budou z velké části vidět na CzechSkills v Brně,“ dodává Zajíček.
„Mezi obory uvidíte například zedníky, cukráře, podporu podnikání, kováře nebo malíře. Budeme fládrovat dřevo, dělat imitaci mramoru a malovat loga," přiblížil garant oboru Pavel Žatečka za Cech malířů, lakýrníků a tapetářů. Podle něj o výsledku rozhodnou milimetry i kreativita.
Reálné úkoly
Je to místo, kde se potkává tradiční rukodělná práce se špičkovou technologií. Moderní technické obory zastoupí například kyberbezpečnost, Mechatroniku a Průmysl 4.0, kde soutěžící propojí mechaniku, elektroniku i IT. „Tady hrajeme o budoucnost českých firem. Soutěžící řeší úkoly odpovídající realitě dnešních provozů,“ uvádí odborný garant Aleš Kocina ze společnosti FESTO.
CzechSkills není jen soutěží. Jejím cílem je popularizovat odborné dovednosti a zdůraznit jejich význam pro společnost i trh práce. Pro mnoho mladých také znamená výrazný profesní posun, nové zkušenosti a otevřené dveře k mezinárodní kariéře. Ti nejlepší mají šanci postoupit na evropskou soutěž EuroSkills, která se uskuteční v roce 2027 v Düsseldorfu.
CzechSkills je součástí mezinárodního hnutí WorldSkills Europe. Hospodářská komora ČR je díky pověření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy národním koordinátorem CzechSkills. Mistrovství odborných dovedností je pořádáno ve spolupráci s cechy, profesními organizacemi, odbornými školami a zaměstnavateli.