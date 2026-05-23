Dva tisíce lidí přijely do Pohořelic, aby se vydaly na Pouť smíření
Zhruba dva tisíce lidí podle odhadu pořadatelů ráno přijely do Pohořelic na Brněnsku, aby se vydaly do Brna na Pouť smíření. Letos je akce připomínající tzv. pochod smrti Němců vyhnaných z Brna na konci května 1945 mimořádný tím, že se v Brně souběžně konají Sudetoněmecké dny. V jejich 76leté tradici je to poprvé, kdy se nekonají v Německu, ale v Česku. Pochod smíření se uskutečnil poprvé pod hlavičkou festivalu Meeting Brno v roce 2016, rok poté, co se vedení Brna poprvé oficiálně omluvilo za divoký odsun německého obyvatelstva.
Při projevu v Pohořelicích mluvili němečtí politici - spolkový ministr vnitra Alexander Dobrindt (CSU) a bavorská ministryně rodiny, práce a sociálních věcí Ulrike Scharfová (CSU) a také předseda Sudetoněmeckého krajanského sdružení Bernd Posselt. Účastníky přivítal i starosta Pohořelic Miroslav Novák (ODS). Mezi účastníky byla i řada celostátních, krajských či komunálních politiků. Stejně jako ve čtvrtek a v pátek však přišli také lidé, kteří proti přítomnosti sudetských Němců v Brně protestují. Často šlo o tytéž osoby, v Pohořelicích se jich sešlo zhruba 30.
„Přátelé z Meeting Brno díky své nezdolnosti vytvořili z vyhnání usmíření. To vyžaduje odvahu, ochotu naslouchat, porozumět a důvěřovat. A mezi námi je mnoho stavitelů mostů a stavíme je tam, kde byly příkopy velmi hluboké,“ řekl Dobrindt a připomněl tragédie milionů lidí, kteří za druhé světové války přišli o život či o domov. Ocenil, že se v Pohořelicích sešlo hodně mladých lidí, kteří chtějí žít v mírové Evropě společně.
Do Brna by měli účastníci pochodu dorazit okolo 16 hodiny. Na symbolický poslední kilometr se mají přidat ti, kteří by celý pochod nezvládli, nebo se nemohli připojit už ráno. Všichni okolo 17 hodiny dojdou na Mendlovo náměstí, kde zapálí svíce za oběti pochodu smrti.
Tři týdny po konci druhé světové války muselo z Brna odejít zhruba 19,5 tisíce Němců, a to 30. a 31. května. Šlo o divoký odsun, které provázely násilnosti a úmrtí patrně 1700 Němců, sudetoněmečtí historici uvádějí i více obětí.
Již od dopoledne se konají na výstavišti Sudetoněmecké dny, které budou pokračovat i v neděli, kdy má do Brna přijet i předseda bavorské vlády Markus Söder (CSU).