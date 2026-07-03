Emil Filla ze soukromých sbírek. Výstava ukazuje obrazy, které desítky let zůstaly skryté
- Galerie Kodl uvádí více než padesát děl Emila Filly ze soukromých sbírek, včetně obrazů, které byly veřejnosti po desetiletí nepřístupné.
- Expozice představuje obraz Čtenářka, dosud nejdražší Fillovo dílo prodané v aukci, i další díla s mimořádnou sběratelskou hodnotou.
- Výstava je k vidění do 21. srpna 2026 a vstup je zdarma.
Galerie Kodl uvádí letní výstavu Emil Filla (1882–1953) ze soukromých sbírek, která představuje více než padesát děl jednoho z nejvýznamnějších představitelů českého moderního umění. Expozice nabízí reprezentativní průřez Fillovou tvorbou a zpřístupňuje obrazy, které se po desetiletí ukrývaly v soukromých sbírkách a veřejnost je neviděla.
Emil Filla patří k nejvýraznějším osobnostem české avantgardy první poloviny 20. století. Jako člen skupiny Osma a později Skupiny výtvarných umělců zásadně přispěl k formování českého kubismu a svým dílem se zařadil mezi nejvýznamnější evropské modernisty své generace. Ve své tvorbě dokázal originálně propojit inspiraci francouzským kubismem s vlastním výtvarným jazykem, charakteristickým výraznou kompozicí, barevností a mimořádnou expresivitou.
Od kubismu k poválečné krajině
Výstava v Galerii Kodl představuje Fillovu tvorbu v celé její šíři, od raných kubistických kompozic přes zátiší a figurální motivy až po pozdní práce. Soubor vystavených děl zároveň připomíná nejen autorův zásadní přínos českému modernímu umění, ale také proměny jeho malířského stylu v průběhu několika desetiletí.
Mimořádnost expozice spočívá nejen v provenienci jednotlivých děl, ale také v rozsahu zastoupených období Fillovy tvorby. Návštěvníci mají možnost zhlédnout vůbec nejranější autorovy malby dochované v soukromých sbírkách, včetně obrazů Čtenář (1902) a Portrét matky (1907), stejně jako významná díla z roku 1908 vystavená na legendární výstavě skupiny Osma – Na verandě a Pohled na Gruž.
Z instalace výstavy obrazů Emila Fillly v galerii Kodl |
Z raného období je představen také obraz Podzim z let 1910–1911, kuboexpresionistické dílo vzniklé ve stejné době, kdy Emil Filla vytvořil své dvě proslulé kubistické varianty tématu Salome. Řada obrazů pochází z významných meziválečných sbírek, například ze sbírek Františka Čeřovského či Jaroslava Borovičky, a některá díla se veřejnosti představují po mnoha desetiletích.
Mezi vrcholy expozice patří Fillovy ikonické Zlaté rybičky u okna z roku 1916 či kubistický obraz Poprsí ženy z roku 1917, který byl dlouhodobě nevystavovaný a známý pouze z černobílých reprodukcí. Výstava zároveň ukazuje i realističtější polohu Fillovy tvorby z let 1922–1924, na niž navazuje bohatý soubor zátiší z druhé poloviny dvacátých let.
Aukční rekord
Třicátá léta jsou zastoupena několika monumentálními figurálními kompozicemi, mimo jiné obrazy Dívka s mandolínou (1929) a Žena s tahací harmonikou (1931). Výjimečné místo v expozici zaujímá také obraz Čtenářka, dosud nejdražší Fillovo dílo prodané v aukci Galerie Kodl, které bylo vydraženo za 32,4 milionu korun.
Závěrečnou kapitolu autorovy tvorby reprezentuje velkoformátová krajinomalba Kololeč Českého středohoří z poválečného období, po desetiletí nevystavované dílo, které má na výstavě jednu ze svých vzácných veřejných prezentací.
Součástí výstavy je odborný katalog, který zasazuje vystavená díla do širších souvislostí Fillovy tvorby i jejich sběratelské historie. Expozice je částečně prodejní a je k vidění až do 21. srpna 2026. Návštěvníkům je přístupná zdarma od pondělí do pátku mezi 10. a 18. hodinou.