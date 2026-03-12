MDŽ sílí jako retailový tahák. Beauty e-shopy kolem 8. března hlásí skok v objednávkách
- Mezinárodní den žen se v online retailu stále výrazněji proměňuje v důležitý nákupní moment.
- Nejvíce z něj těží beauty segment, kde před svátkem rostou prodeje dárků i produktů osobní péče.
- Data zároveň ukazují, že oproti Valentýnu je MDŽ méně o romantice a více o poděkování, ocenění a nákupech pro sebe.
Mezinárodní den žen se v posledních letech posouvá z tradičně symbolického svátku i do role výrazného obchodního momentu. Podle analýz e-commerce trhu před 8. březnem sílí poptávka po dárcích i produktech osobní péče a internetoví prodejci zaznamenávají citelný růst objednávek. Platforma Webinterpret uvádí, že mezi 1. a 8. březnem bývá počet denních objednávek zhruba o 26 procent vyšší než ve zbytku měsíce. Nejvíce je to vidět v kategoriích spojených s dárky a self-care, zejména v beauty a personal care segmentu.
Podobný vývoj potvrzuje i Notino. Podle dat tohoto prodejce kosmetiky dosáhl počet objednávek v období od 23. února do 8. března 1,5 milionu, přičemž nejsilnější poptávka přišla z Polska s téměř 250 tisíci objednávkami. Češi nakoupili zhruba 190 tisíc objednávek. „V posledních letech vidíme, že se Mezinárodní den žen v beauty segmentu postupně posouvá z čistě symbolického svátku do reálného nákupního momentu. Zákazníci častěji vybírají konkrétní dárek, který má delší hodnotu než tradiční květina – typicky vůni nebo péči o pleť či dekorativní kosmetiku. Češi kolem 8. března nejvíce nakupovali produkty z kategorie určené na rty, tedy rtěnky, lesky, balzámy či konturovací tužky. Je vidět, že lidé chtějí darovat něco osobnějšího a promyšlenějšího,“ říká Alexandra Išuninová, mluvčí společnosti Notino.
MDŽ není druhý Valentýn
Z nákupního chování je zároveň patrné, že MDŽ funguje jinak než Valentýn. Zatímco únorový svátek je spojen hlavně s partnerskou romantikou, březnové nákupy mají širší adresáty i motivaci. Lidé pořizují dárky nejen partnerkám, ale také matkám, kolegyním nebo kamarádkám. Na Notinu před letošním svátkem nejrychleji rostly kategorie dekorativní kosmetiky, péče o pleť a péče o vlasy, zatímco vůně tvořily významnou část poptávky. Vedle obdarovávání se navíc potvrzuje i trend takzvaného self-giftingu, tedy nákupů pro vlastní potěšení.
Vrchol letošní nákupní vlny přišel přímo 8. března, kdy počet objednávek na Notinu vzrostl o 36 procent oproti běžnému dni. Firma kvůli tomu předem posílila zásoby bestsellerů i dárkových balení napříč svými 27 evropskými trhy. „Část zákaznic využívá 8. březen jako příležitost dopřát si kvalitní péči nebo vůni pro sebe. Nejde o impulzivní nákupy, ale spíše o vědomé rozhodnutí investovat do produktu, který jim dělá radost,“ doplňuje Alexandra Išuinová. Data zároveň ukazují, že ve střední a východní Evropě, kde má MDŽ silnější historickou tradici, je tento efekt výraznější než v západní části kontinentu.