Řidičům dodávek má s krizovými situacemi pomoci nová aplikace
- Profesionální řidiči dodávek čelí při práci vysokému stresu, který zhoršuje pozornost, rozhodování i reakční dobu a výrazně zvyšuje riziko nehody.
- Nová bezplatná aplikace První u nehody jim proto nabízí speciální modul Dodávka, zaměřený na jízdu pod tlakem a správné rozhodování v krizových situacích.
- Uživatel v něm prochází modelovým scénářem, dostává nápovědy i vyhodnocení a může si celou situaci zkusit znovu.
Ať už jsou profesionální řidiči užitkových vozů přímo zaměstnáni, nebo pracují jako nezávislí dodavatelé svých služeb pro různé platformy, jejich každodenním chlebem je stres. Daný je časovými nároky jejich úkolů, ale také pohybem v často neznámém prostředí, střety s různými typy problematických klientů nebo i změnami zadání, které jim během jejich cesty mohou přijít. Situaci nepomáhá ani to, že díky provázanosti těchto lidí se bleskově rozšíří informace o každé nehodě či každém incidentu. I poznatky ze zahraničí navíc zmiňují stýskání těchto řidičů na nedostatečnou bezpečnostní průpravu ze strany jejich chlebodárců. Jinými slovy šoféři by mnohdy uvítali trochu vzdělání a odborné podpory.
Nově jim v tom může částečně pomoci volně přístupná aplikace První u nehody, která je součástí projektu Ty to zvládneš. Mezi jejími devíti kapitolami je totiž také ta s názvem Dodávka, která je zaměřena právě na rozhodovací procesy při jízdě pod stresem. Podle některých výzkumů totiž může řízení ve vysoce emočně vypjatém stavu až téměř desetkrát zvýšit pravděpodobnost zapojení do nehody než řízení v klidu. Stres zhoršuje pozornost, znesnadňuje rozhodování a zpomaluje reakční časy.
Scénář videa konfrontuje profesionálního řidiče užitkového auta s přijetím negativní informace (náhlý úraz v rodině) během pracovní jízdy. Uživatel se pak snaží řešit situaci tak, aby co nejvíce minimalizoval riziko nehody. Součástí výukového procesu jsou zapracované nápovědy, například s informacemi o proměnné délce brzdné dráhy při různé rychlosti vozidla. Po absolvování úkolu získá účastník vyhodnocení svých odpovědí a v případě potřeby si může zvolit opakování celé situace.