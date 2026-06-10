Vyprodaný Rock for People startuje. V Hradci čekají 50 tisíc lidí denně a hvězdy světové hudby
- Dnes začíná v Parku 360 v Hradci Králové jeden z největších středoevropských festivalů Rock for People.
- Přivítá desetitisíce českých i zahraničních hudebních nadšenců.
- Hlásí vyprodáno.
„Vyprodaný festival je pro nás obrovským potvrzením důvěry fanoušků. V Parku 360 očekáváme denně 50 tisíc lidí z Česka i zahraničí a sami už se neuvěřitelně těšíme,“ říká ředitel festivalu Luděk Motyčka.
Během pěti festivalových dní od 10. do 14. června se na pódiích i mimo ně představí více než dvě stovky hudebních interpretů z celého světa. Návštěvníci se mohou těšit na hvězdy jako Iron Maiden, Gorillaz, Bring Me The Horizon, Limp Bizkit nebo Halsey, ale také na bohatý doprovodný program zahrnující divadlo, přednášky, workshopy, současné umění a desítky dalších aktivit. Poslední kusy jednodenních vstupenek na sobotu a neděli je možné zakoupit na webu Rock for People: https://rockforpeople.cz/tickets/.
Vedle headlinerů nabídne letošní Rock for People také mimořádně silnou sestavu napříč žánry. Fanoušci se mohou těšit třeba na japonský fenomén BABYMETAL, britské indie-rockové hvězdy Nothing But Thieves nebo nestárnoucí nu-metalové ikony Papa Roach. Mezi dalšími hvězdami letošního lineupu jsou thrashmetalové legendy Megadeth, američtí rockeři The All-American Rejects, kapela The Pretty Reckless v čele s charismatickou zpěvačkou Taylor Momsen, oceňovaní Wolf Alice či kytarový revolucionář Tom Morello z kultovních Rage Against the Machine.
Organizátoři i letos pečlivě vybírali z domácí scény. Na hlavní Mastercard Stagi vystoupí Ben Cristovao, po jehož boku vystoupí speciální host Tommy Thayer, kytarista známý především z kapely KISS. Program doplní také jedinečné spojení James Cole & Idea, energická show MC Geye s Live Bandem či jeden z nejvýraznějších hlasů mladé generace Sofian Medjmedj. Nechybí ani projekty přesahující hranice běžného festivalového programu – koncertní pocta Zuzaně Navarové do nebes v podání Filharmonie Hradec Králové, skupiny RAZAM a Ivy Marešové nebo návrat ke kořenům prostřednictvím legendárního Jiřího Pavlicy & Hradišťanu, který vystoupí v rámci tradičního retro okénka.
Pořadatelé celoročně intenzivně pracují na dalším rozvoji festivalového areálu Parku 360. Fanoušci se mohou těšit na rozšířené služby například v podobě oblíbeného Festival shopu přímo v areálu festivalu, který nabídne čerstvé ovoce a zeleninu, pekárnu, veganské i vegetariánské výrobky či drogerii. Letošní velkou novinkou je Washpoint by Samsung ve 24h Zóně, kde si budou moci návštěvníci díky chytrým pračkám osvěžit svůj šatník. Součástí letošního programu bude také Red Bull Fitness Zone, která nabídne prostor pro aktivní odpočinek mezi koncerty. Otevřená bude každý den od rána do večera a vstup do ní bude zdarma pro všechny návštěvníky. Kromě workoutového vybavení nabídne zóna skupinové lekce i možnost individuálního tréninku pod vedením zkušených instruktorů.
Pohodlí účastníků letos podpoří také rozsáhlá dobíjecí infrastruktura v rámci služby RfPower. Po celém areálu budou rozmístěny desítky stanovišť s přibližně 2 500 powerbankami, které umožní snadné zapůjčení během několika vteřin. O větší komfort v kempech se postará zcela nový systém vodního inženýrství ve spolupráci s firmami New Water Group, Water Worx a nextdrop. Chybět nebude ani dostatek odpočinkových zón, vytříbená gastronomická nabídka jídel z celého světa a přes 130 druhů piv. Hladký příjezd a odjezd na festival zajistí vylepšená dopravní infrastruktura s posílenou kyvadlovou dopravou.