Dron zasáhl Záporožskou elektrárnu. Zahráváte si s ohněm, varuje šéf MAAE
- Mezinárodní agentura pro atomovou energii potvrdila zásah Záporožské jaderné elektrárny dronem.
- Rusko z útoku na turbínovou halu viní Ukrajinu, která jakoukoli odpovědnost odmítá.
- Šéf MAAE Rafael Grossi varoval, že útoky na jaderná zařízení jsou hazardem s ohněm.
Dron zasáhl Ruskem okupovanou Záporožskou jadernou elektrárnu, uvedla v sobotu večer Mezinárodní agentura pro atomovou energii (MAAE) s odvoláním na provozovatele zařízení na sociální síti X. MAAE obdržela zprávu o poškození zdi budovy, v níž se nachází turbína. Ruská státní jaderné korporace Rosatom podle agentur AP a AFP tvrdí, že Ukrajina na elektrárnu cíleně zaútočila, což Kyjev popírá.
Šéf MAAE Rafael Grossi vyjádřil kvůli incidentu znepokojení. „Útočit na jaderné elektrárny znamená zahrávat si s ohněm,“ uvedl.
Rosatom tvrdí, že dron byl ovládán pomocí optického kabelu, což podle podniku vylučuje možnost náhodného zásahu. Dron zasáhl zeď turbínové haly, načež explodoval, řekl novinářům ředitel Rosatomu Alexej Lichačev. K poškození hlavního zařízení podle něj nedošlo. „Dnes jsme opět o krok blíže incidentu, který by měl nejspíš dopad daleko za hranicemi Ruska a Ukrajiny,“ uvedl.
Ukrajinská armáda podle AP popřela odpovědnost na incidentu, který označila za další propagandistický trik. Podobně se vyjádřilo ukrajinské ministerstvo zahraničí. „Není jasné, proč by Ukrajina udeřila na vlastní jadernou elektrárnu nacházející se na jejím území, nad nímž se snaží získat suverenitu,“ uvedlo podle AFP.
Záporožskou jadernou elektrárnu, která je největší svého druhu v Evropě, ruská armáda obsadila na počátku invaze v roce 2022.
Rusy dosazené vedení elektrárny pravidelně informuje o tom, že Ukrajinci na zařízení či jeho okolí útočí. Například na konci dubna elektrárna uvedla, že ukrajinský bezpilotní letoun zasáhl dopravní oddělení závodu a zabil řidiče.