Moskva hlásí největší dronový útok za dva roky. Lavrov hrozí Ukrajině pravidelnými masivními údery
- Ukrajina podnikla na Moskvu největší dronový útok za poslední dva roky a podruhé v týdnu zasáhla tamní rafinerii.
Šéf ruské diplomacie Sergej Lavrov v reakci oznámil, že Rusko bude pravidelně podnikat rozsáhlé údery na klíčové vojenské cíle na Ukrajině.
Místo pouhých slov slibuje Lavrov „reálné kroky“, které navážou na nedávné ruské útoky za použití rakety Orešnik či zásah Kyjevskopečerské lávry.
Rusko bude pravidelně podnikat rozsáhlé útoky na objekty na Ukrajině, na nichž závisí bojeschopnost ukrajinské armády. Dnes to podle agentury TASS řekl ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov.
Ukrajina v noci na dnešek podle TASS podnikla největší dronový útok na Moskvu za poslední dva roky.
Ruský prezident Vladimir Putin podle Lavrova nedávno oznámil, že ruská armáda bude v reakci na ukrajinské útoky v ruském vnitrozemí pravidelně podnikat rozsáhlé údery v sousední zemi na cíle, na nichž závisí bojeschopnost ukrajinských ozbrojených sil.
Ruskojazyčná služba BBC píše, že Lavrov měl zřejmě na mysli Putinovu reakci na květnový útok ve Starobilsku, kde Ukrajina podle Moskvy zasáhla internát pedagogické školy. Putin tehdy nařídil ruské armádě podniknout odvetné údery proti Ukrajině. „Pracujte, bratři,“ vzkázal tehdy vojákům.
„Naše ozbrojené síly tento úkol plní a budou plnit,“ řekl Lavrov. Uvedl také, že slova jako reakce na poslední ukrajinský útok na Moskvu nestačí a že budou následovat „reálné kroky“.
Ukrajina v noci na dnešek už podruhé tento týden zasáhla rafinerii v jihovýchodní části Moskvy. Nejmenované zdroje agentury Reuters potvrdily, že v ní drony způsobily škody a vypukly v ní požáry.
Rusko koncem května podniklo velký útok na Kyjev a jeho okolí, při kterém použilo i hypersonickou balistickou raketu středního doletu Orešnik. Začátkem tohoto týdne jeho armáda zasáhla Kyjevskopečerskou lávru, významný pravoslavný klášterní komplex.