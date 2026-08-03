Pátrání kolem NET4GAS mělo být nezávislé. Teď ho narušuje přestup expertů z EY do KPMG
- Babišova vláda prověřuje, zda stát za společnost NET4GAS nezaplatil příliš a zda se akvizice nepromítla do vyšších poplatků za přepravu plynu.
- Forenzní audit ale provádí KPMG, do níž letos přešla část energetického týmu EY, která se podílela na původním posouzení transakce.
- ČEPS i KPMG pochybnosti o nezávislosti odmítají. Podle nich se nově příchozí experti na auditu nepodílejí.
V minulém volebním období patřily slovní přestřelky mezi tehdejším lídrem opozice Andrejem Babišem (ANO) a ministrem průmyslu a obchodu Jozefem Síkelou (STAN) k nejvyhrocenějším politickým střetům. Síkela mezitím zamířil do Evropské komise a Babiš se stal premiérem. Jejich spor však v zákulisí nezmizel, pouze se přesunul do jiné roviny. Jeho nejnovějším dějištěm je státní akvizice společnosti NET4GAS.
Babišova vláda se letos v květnu rozhodla prověřit, za jakých podmínek předchozí kabinet Petra Fialy (ODS) koupil společnost NET4GAS, která spravuje českou páteřní síť plynovodů. Stát podnik převzal prostřednictvím společnosti ČEPS v roce 2023, tedy krátce po vypuknutí ruské invaze na Ukrajinu. Fialův kabinet nákup obhajoval především strategickými a bezpečnostními důvody.
Současný ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) chce prověřit zejména ekonomickou stránku transakce. Zajímá ho, zda stát za infrastrukturu nezaplatil příliš vysokou cenu a zda se akvizice nepromítla do vyšších regulovaných plateb za přepravu plynu. ČEPS proto zadal forenzní audit poradenské společnosti KPMG, na jehož výsledky se nyní čeká. Kupní cena činila pět miliard korun, stát zároveň převzal dluh společnosti ve výši přibližně 33 miliard korun. Původními vlastníky NET4GAS byly německá pojišťovací skupina Allianz a kanadský penzijní fond OMERS.
Nezávislost auditu však teď zpochybňuje fakt, že ho provádí poradenská společnost KPMG, do níž letos přešla část energetického týmu konkurenční EY, která se podílela na původním posouzení transakce. Konkrétně jde o to, zda se na prověrce nemohou podílet odborníci, kteří byli před třemi lety spojeni s poradenským týmem, jenž státu cenu za koupi plynovodů posvětil.
Posila od konkurence
Bývalá energetická analytička EY a přední expertka na trhy s elektřinou a zemním plynem Martina Hlavsová dnes působí v KPMG jako šéfka týmu Energy Strategy & Regulation. Předtím však více než šest let pracovala v EY v týmu Energy & Resources.
KPMG letos na jaře oznámila příchod Hlavsové i části jejího týmu: „Řady poradců KPMG pro energetický sektor rozšířila přední expertka na trhy s elektřinou a zemním plynem Martina Hlavsová, se kterou přichází i jejích 14 českých a slovenských kolegů specializujících se na obchodní i právně-regulatorní aspekty energetiky.“ Vedle Hlavsové do KPMG přešli také další odborníci z EY, například Jaroslav Vítek nebo Lubica Ragula. Právě KPMG následně získala zakázku na forenzní audit akvizice NET4GAS.
Střet zájmů?
Audit zadal státní podnik ČEPS. Ten jakékoli pochybnosti odmítá. „Společnost ČEPS nemá důvod zahajovat prověřování nezávislosti zpracovatele. Informace uvedené ve vašem dotazu samy o sobě nezakládají důvod ke zpochybnění nezávislosti forenzní prověrky ani nenasvědčují střetu zájmů,“ uvedla mluvčí ČEPS Hana Klímová.
Podle ní se osoby zmiňované redakcí na auditu nepodílejí. „Osoby zmiňované ve vašem dotazu nejsou součástí týmu zakázky pro naši společnost. Předcházení střetu zájmů je základním principem poskytování forenzních služeb a jedním ze základních předpokladů, na kterých je spolupráce s jejich poskytovateli postavena,“ doplnila.
ČEPS zároveň zdůrazňuje, že poradce vybíral podle interních pravidel. „Při výběru byla zohledněna zejména potřeba pověřit provedením forenzního auditu renomovanou mezinárodní poradenskou společnost s odpovídající odborností, zkušenostmi s obdobnými zakázkami a silným specializovaným týmem. Současně bylo přihlédnuto i k tomu, aby zvolený poradce nebyl v minulosti ani v současnosti statutárním auditorem některé z dotčených společností, případně se přímo nepodílel na samotné transakci,“ uvedla Klímová.
Systémové ošetření
Také KPMG odmítá, že by personální přesuny mezi poradenskými firmami mohly ovlivnit nezávislost auditu. „KPMG v ČR na různých pozicích zaměstnává více než tisíc odborníků. Stejně jako u ostatních poradensko-auditorských firem i řada našich zaměstnanců v minulosti působila v jiných společnostech a během své profesní dráhy přicházela do kontaktu s různými subjekty a projekty. Pro každou zakázku však sestavujeme týmy tak, aby byly plně dodrženy všechny požadavky na nezávislost a předcházení střetům zájmů,“ uvedl mluvčí společnosti Lukáš Kantor.
Podle něj se nově příchozí energetický tým z EY na prověrce nepodílí. „Martina Hlavsová a její kolegové nastoupili do poradenské divize, jejíž součástí není oddělení poskytující forenzní služby. Na zakázce pro ČEPS se nijak nepodílejí a podílet nebudou,“ uvedl Kantor.
Dodal, že řízení potenciálních střetů zájmů má firma nastavené systémově. „Řízení procesu identifikace a řešení situací, které by mohly vyústit v potenciální střet zájmů, máme ošetřeno systémově. Proces řídí dedikovaný tým, který dbá na dodržení pevně stanovených pravidel, stojí mimo jednotlivé zakázky a zakázkové týmy a jeho rozhodnutí jsou konečná.“
Síkela: Investice se vyplatila
Bývalý ministr průmyslu a obchodu a současný eurokomisař Jozef Síkela, který měl akvizici NET4GAS ve Fialově vládě na starosti, si trvá na tom, že se investice státu do firmy vyplatila. Samotný audit před jeho zveřejněním odmítl komentovat.
„Nejprve zástupci vlády veřejně oznamovali, jak má audit vyjít ještě předtím, než si jej vůbec zadali. Nyní avizují další kroky v době, kdy audit není veřejný. Ke zprávě, kterou nikdo neviděl, se proto nemohu vyjadřovat,“ sdělil redakci e15.
Podle Síkely stát postupoval při převzetí strategické infrastruktury správně. „Společnosti NET4GAS a Gas Storage CZ v loňském roce vykázaly miliardové zisky. NET4GAS zároveň splatil téměř třetinu svého dluhu a dnes je v nejlepší finanční kondici od roku 2014. Akvizici schválila vláda na základě nezávislých znaleckých posudků. Všechny stanovily hodnotu investice nad cenou, za kterou ji stát získal,“ uvedl.
Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček se domnívá, že i přes personální propojení lidí, kteří transakci posuzovali v době jejího uskutečnění, a těch, kteří ji nyní opět zkoumají, může být audit nezávislý. „Audit je zcela v režii ČEPS, nijak do toho jako ministerstvo nevstupujeme. Viděl jsem ale již první závěry, které rozhodně nedělají dojem, že by je dělali ti, kteří stáli u nákupu,“ sdělil Havlíček.