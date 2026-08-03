Jako na horské dráze. Češi sázející na obrat legendárního Xeroxu na konci týdne zažili bonanzu i výplach
- Na americkém akciovém trhu se začíná psát další český příběh.
- Čeští investoři už jsou druhým největším akcionářem ikonické počítačové firmy Xerox.
- Po oznámení kvartálních výsledků se však musí obrnit před zvýšenou volatilitou.
Donedávna neznámý pražský fond Starteepo Sicav v čele s finančníkem Františkem Bostlem ve čtvrtek prožil zřejmě nejúspěšnější ráno své kariéry. Akcie legendárního tiskařského gigantu Xerox ten den otevřely s více než třetinovým zhodnocením poté, co investoři reagovali na nově zveřejněné hospodářské výsledky za druhé čtvrtletí letošního roku. V pátek ale trh téměř polovinu předchozích zisků smazal.
České Starteepo je podle serveru BusinessWire od poloviny července druhým největším akcionářem Xeroxu. Přes fond či nepřímo vlastní zhruba 8,8 milionu akcií, tedy přibližně 6,8 procenta firmy. Navíc drží opci na další navýšení o 140 tisíc kusů cenných papírů. Jeho současný podíl už přitom dosahuje hodnoty zhruba 545 milionů korun. Vzhledem k tomu, že průměrná nákupní cena činí 2,3 dolaru, nerealizovaný výnos fondu Starteepo dosahuje už 120 milionů korun.
Sázka na obrat zadlužené firmy, která se musí kvůli postupující digitalizaci přetransformovat, zatím vychází. Společnost se ve druhém čtvrtletí vrátila k čistému zisku a tržby zvýšila o pětinu na 1,9 miliardy dolarů, zhruba 40 miliard korun. Upravený provozní zisk dosáhl 203 milionů dolarů, což představuje meziroční nárůst o 144 milionů dolarů.
Lepší celoroční výhled
Ještě důležitější je ale podle Bostla zlepšení výhledu na celý rok, a to jak z pohledu příjmů, tak z hlediska provozního zisku. „Management navýšil očekávané synergie z nedávné akvizice Lexmarku z původních 300 milionů dolarů na více než 350 milionů dolarů,“ zmiňuje jeden z důvodů optimismu Bostl s tím, že pozitivně hodnotí také nakládání s kapitálem.
Xerox ve druhém čtvrtletí výrazně zatočil se svými závazky. Během pouhých tří měsíců dokázal snížit hrubý dluh o více než 200 milionů dolarů. „Jde o další důkaz, že snižování zadlužení zůstává jednou z hlavních priorit managementu,“ věří Bostl. Xerox podle něj nyní očekává, že na konci roku 2026 bude jeho čistý dluh odpovídat zhruba 3,9násobku provozního zisku, zatímco dříve počítal s přibližně 4,5násobkem.
Český investor František Bostl |
Výsledky tak podle Bostla posílily jeho důvěru v management a naplňování cíle transformace. Podíl v tradiční americké firmě přesto zvyšovat nechce. „Dosáhli jsme cílové úrovně vlastnictví stanovené pro aktuální fázi naší investiční strategie. Dlouhodobě cílíme na násobné zhodnocení. Na rok 2028 máme cílovou cenu 15 dolarů,“ uvedl pro e15.
Ve čtvrtek se po ohlášení výsledků cena akcií Xeroxu zvýšila o 39 procent z 2,7 na 3,7 dolaru za kus. V pátek však jejich hodnota klesla zpátky na úroveň tří dolarů. O investici fond Starteepo informoval poprvé v květnu, kdy hodnota akcií činila 2,5 dolaru. Před rokem však byla na úrovni čtyř dolarů a před pěti lety dokonce 25 dolarů.
Transformace Xeroxu stojí na integraci konkurenčního výrobce tiskáren Lexmark, stabilizaci klesajícího jádra zaměřeného na tisk a rozšiřování nových IT a servisních služeb.
Návrat k ziskovosti v posledním čtvrtletí a mírné zvýšení celoročního výhledu tržeb naznačují, že restrukturalizace a synergie začínají přinášet výsledky, míní Sasha Jovanovic, akciový analytik společnosti Simply Wall St.
Vysoká volatilita
„Zároveň je však společnost od začátku roku stále ve ztrátě, má za sebou historii kolísavé ceny akcií a funguje s relativně novým vedením. Riziko spojené s realizací celého tohoto obratu proto zůstává otevřené,“ dodal. Tržní hodnota Xeroxu výrazně vzrostla už po oznámení výsledků prvního letošního kvartálu na konci dubna. Tehdy akcie zdražily dokonce o polovinu.
Starteepo Invest se zaměřuje na investice do podhodnocených veřejně obchodovaných společností. V minulosti fond investoval například do společností Warner Bros. Discovery, PayPal nebo Western Digital. Vedle toho se podílí také na uvádění menších českých firem na pražskou burzu Start.
Xerox výrazně ovlivnil podobu moderních počítačů i způsob, jakým s nimi dnes pracujeme. Jeho výzkumné centrum PARC stálo u zrodu grafického rozhraní, počítačové myši i ethernetu. Samotný Xerox však svůj náskok nevyužil a z někdejšího průkopníka se stal podnik bojující s výrazným poklesem hodnoty.