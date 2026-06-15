Ruský útok zasáhl slavnou Kyjevskopečerskou lávru, Zelenskyj mluví o zločinu proti křesťanství
- Rozsáhlý noční útok ruských sil na Kyjev zasáhl i historický pravoslavný klášter Kyjevskopečerská lávra, kde začala hořet střecha významného chrámu z 11. století.
Ukrajinští představitelé útok tvrdě odsoudili jako barbarství a zločin proti křesťanské kultuře, přičemž ruské údery poškodily také Národní filmové studio a vyžádaly si oběti v Charkově.
Moskva vinu odmítá a tvrdí, že klášterní komplex zasáhla vadná střela ukrajinské protivzdušné obrany ze západního systému Patriot.
Pondělní noční útok na pravoslavný klášter Kyjevskopečerská lávra patří k dosud největším ruským zločinům proti křesťanské kultuře, uvedl ráno ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Ministr zahraničí Andrij Sybiha označil ruského prezidenta Vladimira Putina za barbara.
Kyjev a další oblasti Ukrajiny v noci na dnešek čelily rozsáhlému ruskému vzdušnému útoku. Zásah utrpěl mimo jiné klášter Kyjevskopečerská lávra, zapsaný na seznam UNESCO, hořela střecha jeho Uspenského chrámu původně z 11. století.
„Jde o jeden z nejzávažnějších útoků Ruska proti křesťanskému kulturnímu dědictví. Státní služba pro mimořádné události již požár střechy katedrály uhasila,“ napsal Zelenskyj na X.
„Putin se navždy zapsal na seznam nejhorších barbarů v dějinách. Měl by být po staletí proklínán. A tuto válku prohraje,“ uvedl v souvislosti s útokem na Kyjevskopečerskou lávru šéf ukrajinské diplomacie Sybiha.
Ruské útoky na objekty ukrajinského kulturního dědictví ministr přirovnal k těm, které prováděla teroristická organizace Islámský stát. Vyzval také UNESCO a další mezinárodní organizace, aby na útoky reagovaly.
Nebe pláče
Avraamij, episkop Kyjevskopečerské lávry, na facebooku zveřejnil fotografii, jak ze střechy chrámu stoupá dým a stříká na ni voda během záchranné akce. „Nebe pláče spolu s lávrou,“ napsal. Už dříve informoval, že všechny historické ikony a další pro pravoslavné křesťany posvátné předměty jsou v bezpečí. Podařilo se zajistit rychlou záchranu liturgických předmětů a relikvií. Mnichům působícím v monastýru a dalším lidem poděkoval za pomoc při záchraně cenností.
Jinde v Kyjevě ruský útok způsobil rozsáhlé škody na Národním filmovém studiu Oleksandra Dovženka. V jednom z nejstarších filmových studií na Ukrajině vypukl požár, uvedla podle DPA ministryně kultury Teťjana Berežná. „Zničena byla největší a nejstarší sbírka kostýmů na Ukrajině,“ oznámila. Ve studiu bylo asi 100.000 kostýmů a tři miliony kusů oděvů.
„Toto jsou teroristické útoky a Rusko se za ně bude muset zodpovídat,“ řekla před dnešním jednáním ministrů zahraničí zemí EU v Lucemburku šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová.
Rusko podle Sybihy zaútočilo na Ukrajinu 611 drony a 70 střelami, z nichž více než 60 mířilo na ukrajinské hlavní město. V Charkově Rusko zaútočilo na záchranáře, kteří hasili požár po předchozím zásahu průmyslového objektu. Zelenskyj potvrdil, že na místě zahynulo pět lidí. V Dnipru Rusko zasáhlo areál železniční stanice, vysokou školu a několik podniků, dodal.
Zelenskyj vyzval skupinu ekonomicky vyspělých zemí G7, aby na nadcházejícím summitu reagovaly a zvýšily tlak na Rusko s cílem donutit ho ukončit válku.
Ruské ministerstvo obrany podle agentury TASS tvrdí, že kyjevský klášterní komplex zasáhla střela z amerického protiraketového systému Patriot. Resort uvedl, že jednou z příčin nesprávného fungování systému mohlo být to, že západní země dodaly Ukrajině střely s prošlým datem trvanlivosti. Moskva také zopakovala, že „ruské ozbrojené síly nepodnikají ani neplánují útoky proti civilní infrastruktuře“.
Ukrajina se s podporou Západu brání ruské agresi více než čtyři roky. Proslulý kyjevský klášter poškodila ruská vojska už na konci ledna.