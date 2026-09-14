Útok dva kilometry od hranic EU. Ruský dron zasáhl vlak do Varšavy, těsně po průjezdu Borise Johnsona
- Ruský dron zaútočil na osobní vlak směřující do Varšavy jen dva kilometry od polských hranic, těsně poté, co místem projely soupravy s evropskými činiteli včetně Borise Johnsona.
Podle šéfky unijní diplomacie Kaji Kallasové i dalších západních politiků byl úder jednoznačným pokusem Ruska zastrašit spojence a odradit je od cest na Ukrajinu.
Kreml útok obhajuje s tím, že ruská armáda operuje na celém ukrajinském území, přičemž Polsko v reakci očekává další eskalaci konfliktu a volá po posílení podpory Kyjeva.
Cílem nedělního ruského vzdušného útoku na osobní vlak u ukrajinsko-polských hranic bylo zastrašit západní země a odradit je od podpory Ukrajiny. Uvedla to podle agentur Reuters a AFP šéfka diplomacie Evropské unie Kaja Kallasová a podobně se vyjádřil francouzský ministr zahraničí Jean-Noël Barrot. Kallasová zároveň vyzvala, aby Západ ukázal, že se zastrašit nenechá. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov řekl, že ruská armáda operuje na celém ukrajinském území a bude v tom pokračovat.
Ukrajina se brání ruské vojenské invazi pátým rokem a součástí bojů jsou vzdušné útoky obou stran. O víkendu ruský dron podle ukrajinských úřadů zasáhl lokomotivu osobního vlaku směřujícího do Varšavy, na soupravu zaútočil asi dva kilometry od polských hranic. Díky včasné výstraze nebyl při náletu nikdo zabit či zraněn.
Vlak s evropskými činiteli
Krátce před útokem stejnou lokalitou projel jiný vlak, jenž podle ukrajinských železnic vezl evropské činitele a prominentní postavy veřejného života, které se v Kyjevě účastnily bezpečnostní konference. V tomto vlaku cestoval například bývalý britský premiér Boris Johnson, v jiné soupravě se na místě zhruba v době útoku podle drah nacházel někdejší ředitel americké Ústřední zpravodajské služby (CIA) David Petraeus, jenž rovněž kdysi velel americké armádě v Iráku i v Afghánistánu.
Podle Kallasové a Barrota chtělo Rusko tímto útokem zastrašit podporovatele Kyjeva. „Jasným záměrem je odradit západní země od podpory Ukrajiny a od cest na Ukrajinu,“ uvedla Kallasová podle agentury AFP. Spojenci napadené země by podle ní měli ukázat pravý opak - že Ukrajinu podporují a nebojí se. Podle Barrota chtěl ruský úder kromě zastrašení také rozdělit Evropany. Oba politici se tak vyjádřili na okraj arktického summitu, který pořádá Finsko.
„Pokud tomu dobře rozumím, řeč je o ukrajinském území. Naše armáda plní své úkoly na celém území Ukrajiny a bude v tom pokračovat,“ odpověděl dnes podle ruské státní agentury TASS mluvčí Kremlu Peskov na dotaz novinářů ohledně dronového útoku na osobní vlak u ukrajinsko-polských hranic a na zprávy, že před tím místem projížděla souprava s evropskými činiteli. Dříve Moskva podle AFP tvrdila, že zasáhla „železniční infrastrukturu využívanou k přepravě vojenského nákladu“ z evropských zemí.
Polský ministr zahraničí Radosław Sikorski už dříve podle agentury AFP hovořil o eskalaci konfliktu a prohlásil, že by spojenci měli reagovat zdvojnásobením podpory Kyjeva. Polský premiér Donald Tusk kvůli ruským úderům u polské hranice svolal zvláštní poradu, které se kromě ministrů zúčastnili zástupci zpravodajských služeb. Tusk uvedl, že očekává, že Rusko v následujících týdnech válku dále vyhrotí.
Rusko v posledních týdnech začalo útočit na ukrajinské hraniční přechody se západními spojenci země, což je součást intenzivnějších útoků obou stran, které se snaží narušit hospodářskou infrastrukturu nepřítele, napsala agentura Reuters.