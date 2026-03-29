Kolaps akcií CSG. Češi dělají na doraz a servis je dražší než dovolená
- Češi mají poslední týden na snadnou realitní investici. Téměř každý desátý půjde od dubna z kola ven.
- Kolaps akcií CSG. Zbrojař už je levnější než ČEZ, za dva dny ztratil na hodnotě 120 miliard korun.
- Stále více Čechů nechce dělat na doraz a odchází raději do předčasného důchodu.
Přečtěte si nejzajímavější články uplynulého týdne.
Češi mají poslední týden na snadnou realitní investici. Téměř každý desátý půjde od dubna z kola ven
- Od dubna se zpřísňují pravidla pro nákup třetí a další nemovitosti na hypotéku, banky začnou vyžadovat podstatně více vlastních úspor.
- V praxi to u průměrného pražského bytu znamená nutnost mít hotově o více než milion navíc, což z trhu vytlačí část drobných investorů.
- Investoři tak pro hypotéku vyrazili v předstihu: únor patřil k nejsilnějším měsícům v historii.
Kolaps akcií CSG. Zbrojař už je levnější než ČEZ, za dva dny ztratil na hodnotě 120 miliard korun
- Prudký propad akcií CSG vymazal během pár dnů přes sto miliard korun hodnoty a propadl pod hranici lednové upisovací ceny.
- CSG už není nejhodnotnější firmou na pražské burze, tou se opět stal ČEZ.
- Firma trpí dramatickou investorskou skepsí vůči celému evropskému zbrojařskému sektoru.
Stále více Čechů nechce dělat na doraz a odchází raději do předčasného důchodu
- Za poslední dvě desetiletí se zdvojnásobil počet lidí, kteří odešli dříve do penze.
- Průměrná výše předčasného starobního důchodu činila v prosinci přes 19,5 tisíce korun.
- O změkčení podmínek pro lidi, kteří odcházejí kolem šedesáti let ze zaměstnání, se plán vlády nezmiňuje.
Servis dražší než dovolená. Z opravy auta je nový evropský luxus
- Ceny za opravy automobilů rychle rostou.
- Účet za návštěvu autoservisu prodražuje nejen zvyšující se cena náhradních dílů a lidské práce, ale i složitější technologie.
- V poruchovosti spalovacích a čistě elektrických vozů panují významné rozdíly.