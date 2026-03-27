Servis dražší než dovolená. Z opravy auta je nový evropský luxus
- Ceny za opravy automobilů rychle rostou.
- Účet za návštěvu autoservisu prodražuje nejen zvyšující se cena náhradních dílů a lidské práce, ale i složitější technologie.
- V poruchovosti spalovacích a čistě elektrických vozů panují významné rozdíly.
Návštěva autoservisů se Evropanům citelně prodražuje. Průměrná cena opravy loni vystoupala na rekordních 760 eur (téměř 19 tisíc korun), byla tedy o 6,4 procenta vyšší oproti předchozímu roku. Ve srovnání s dobou před deseti lety si zákazník připlatil o polovinu více, spočítala pojišťovna CarGarantie na základě analýzy pojistných událostí a přibližně jednoho milionu záručních smluv na nové a ojeté vozy.
„Již v posledních letech se dalo předvídat, že náklady na opravy budou v důsledku globální ekonomické situace, mezinárodních krizí a stále složitější automobilové technologie nadále růst,“ konstatuje generální ředitel CarGarantie Marcus Söldner. „V současné době nic nenasvědčuje tomu, že by se situace v dohledné době zlepšila,“ dodává.
Autoservisy zdražují různým tempem
Obdobná situace panuje i na samotném českém trhu. Zatímco množství škod z povinného ručení, které vyplývají z dopravních nehod, v posledních letech stagnuje na více než čtvrt milionu ročně, objem vyplaceného pojistného významně roste, uvedla Česká kancelář pojistitelů. Loni mělo být vyplaceno odhadem 19,2 miliardy korun, což představuje sedmiprocentní meziroční nárůst. Kancelář to vysvětluje hlavně rostoucí cenou náhradních dílů a práce v autoservisech, ale i modernizací vozového parku.
„Očekává se, že průměrná majetková škoda z povinného ručení dosáhne za rok 2026 částky téměř 68 tisíc korun, což představuje její zdvojnásobení za dobu pouhých posledních dvanácti let,“ uvedl Petr Jedlička, pojistný matematik České kanceláře pojistitelů. Rostoucí účty za škody a následné opravy se v polovině loňského roku promítly i do postupů české policie – volat ji k dopravní nehodě je nutné v případě škody od dvou set tisíc. Dolní hranice se tak zdvojnásobila.
Servisy zdražují po celé Evropě, avšak různým tempem. „V zemích střední a východní Evropy jsou ceny obvykle nižší než v západních zemích, například v Německu a Rakousku. Náklady na opravy rostou i kvůli nejnovějším bezpečnostním technologiím,“ říká tajemník Svazu dovozců automobilů Josef Pokorný.
Spolehlivé elektromobily
„I při drobné nehodě s poškozením vnějších částí karoserie, jejichž součástí jsou čidla a další elektronické prvky, musejí být systémy opětovně kalibrovány a nastaveny tak, aby nezpůsobily žádné bezpečnostní riziko. To se pochopitelně projeví i na ceně opravy,“ dodává Pokorný.
To vyplývá i z analýzy pojišťovny CarGarantie – elektronický systém se loni dostal vůbec poprvé na vrchol žebříku nákladů na pojistné události u nových vozů. Podílel se na nich téměř z jedné pětiny. Do té doby byl největším nákladovým faktorem vždy motor.
Z analýzy mimo jiné vyplývají rozdíly mezi spalovacími a čistě elektrickými vozidly. Elektrické pohonné systémy – tedy baterie – nových a ojetých aut zatím tvoří pouze 1,6 procenta všech škodních událostí. V případě výhradně nových automobilů to je jen osm desetin procenta.
Naproti tomu spalovací motory, které pohánějí násobně větší množství automobilů na evropských silnicích, způsobily více než desetkrát více oprav, a to kolem osmi procent. Další škody zahrnují palivový systém (jedenáct procent), převodovku (tři procenta) a výfukový systém (1,2 procenta), tedy komponenty, kterými elektromobil v jejich tradičním pojetí nedisponuje.