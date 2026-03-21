Jako u aut. Čína do pěti let zválcuje evropský cyklobyznys, tvrdí zástupce největšího českého výrobce kol
- V České republice se ročně prodá zhruba 400 tisíc kol a přibližně čtvrtinu z nich už tvoří elektrokola.
- Podle obchodního ředitele firmy Bike Fun International Reného Gassera jde o největší změnu v cyklistickém průmyslu za posledních dvacet let.
- Výrobci sázejí na české značky, služby kolem prodeje a větší využití kol jako dopravního prostředku ve městech.
V České republice se prodá podle ředitele společnosti Bike Fun International Reného Gassera přibližně 400 tisíc kol ročně, mezi zákazníky jsou nejoblíbenější sportovní kola. I podíl elektrokol ale rapidně roste. „Tvoří asi čtvrtinu z celkového prodeje,“ tvrdí. Při nákupu prý zákazníci volí nejčastěji střední cenovou kategorii. „Největší poptávka je dnes po elektrokolech, jejichž cena se pochybuje mezi padesáti až sto tisíci korunami,“ dodává.
„Elektrokola jsou asi největší strukturální změnou v celé branži za posledních dvacet let.“ Německo je podle Gassera v tomto ohledu fenomén. Prodají se tam zhruba čtyři miliony kol a polovina z toho jsou právě elektrokola. Gasser však nepředpokládá, že by mohla elektrokola ta klasická úplně nahradit.
Česká značka jako tahák
„Trend vlastnit českou značku roste. V našem byznysu funguje trend-setter. Chceme být nejlepší česká áčková značka,“ tvrdí Gasser. Cenová nabídka klasických kol firmy Bike Fun International se pohybuje mezi třiceti až osmdesáti tisíci korunami.
„Češi jsou sportovní národ a kolo je jeden z nejpřirozenějších způsobů, jak se hýbat,“ míní. Evropská unie pomáhá značkám a výrobcům uvnitř EU tím, že zavedla antidumping. „Je to ale jako u aut. Čína bude český cyklistický trh válcovat do pěti až deseti let, stane se totéž jako u aut,“ doplňuje manažer.
Veškerá výroba firmy BFI probíhá v Česku – v Kopřivnici „Naše snaha je vyrábět unikátní kola. Pro každý trh vyrábíme jiná kola, která jsou jinde téměř neprodejná. Velkou část komponentů na jejich výrobu ale dovážíme z Asie,“ přiznává.
FLOW: Krize v cyklobyznysu je za námi, ale museli jsme propustit zhruba polovinu lidí, tvrdí CEO Bike Fun International Gasser
Zákazník chce víc než jen produkt
Konkurence na trhu je dnes velká a samotné kolo už podle výrobců nestačí. „Naší výhodou není jen samotné kolo, ale celý byznys model – logistika, servis a vztah se zákazníkem,“ vysvětluje. Důležitá je také práce se značkou. „Nechceme být jen nejlepší česká značka, chceme budovat komunitu zákazníků,“ popisuje strategii.
„Velký potenciál vidíme v tom, aby lidé používali kolo jako dopravní prostředek, ne jen jako sportovní vybavení,“ nastiňuje Gasser. To ale prý závisí hlavně na infrastruktuře. „V okamžiku, kdy bude Česká republika víc připravena na to, aby lidé mohli na kole dojíždět do práce podobně jako v západní Evropě nebo v severských zemích, očekáváme nárůst prodeje,“ popisuje Gasser.
