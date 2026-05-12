Výrazná postava z EPH i PPF míří do Accolade. Povede představenstvo skupiny
- Novým předsedou představenstva české investiční skupiny Accolade se stal Garry Mazzotti.
- Ve vedení firmy doplní spolumajitele miliardáře Milana Kratinu a Zdeňka Šoustala.
- Accolade o tom v úterý informoval v tiskové zprávě.
Garry Mazzotti se zaměří zejména na vztahy s institucionálními investory. Accolade spravuje portfolio průmyslových nemovitostí v hodnotě 3,9 miliardy eur (95 miliard korun).
Před příchodem do Accolade působil Mazzotti jako generální ředitel a místopředseda představenstva společnosti EP Infrastructure miliardáře Daniela Křetínského. Dříve také v rakouské pojišťovně Vienna Insurance Group zastával místa člena představenstva a finančního ředitele pojišťovny Kooperativa. Ve skupině PPF vlastněnou Renátou Kellnerovou a jejími dcerami pak řídil mimo jiné divizi soukromého kapitálu a investice do hotelů, energetiky a nemovitostí na vybraných trzích.
V poslední dekádě se Mazzotti podle tiskové zprávy podílel na transakcích v objemu téměř devíti miliard eur (219 miliard korun). Na Univerzitě v Readingu získal titul z ekonomie.
Rozvoj Accolade
„Pro další etapu našeho směřování je jeho příchod zásadní. Naše ambice jsou větší než kdy dřív a budou vyžadovat silnější řízení, hlubší vztahy s investory i pevnější institucionální ukotvení," řekl Kratina. Šoustal sdělil, že si váží Mazzottiho zkušeností a rozhledu. „Máme velké plány a těší mě, že Accolade budeme rozvíjet společně," dodal.
Accolade v osmi zemích Evropy investuje do nemovitostí z oblastí maloobchodu, e-commerce, zpracovatelského průmyslu a logistiky. V Česku, Polsku, Německu, Španělsku, Nizozemsku, Chorvatsku, Maďarsku a na Slovensku spravovala ke konci loňského roku 64 průmyslových parků z toho 41 těchto parků v hodnotě přes 2,2 miliardy eur (53,5 miliardy korun) náleží do portfolia fondu Accolade Industrial Fund. Skupina spravuje komerční nemovitosti o rozloze více než 3,8 milionu metrů čtverečních, které pronajímá 220 nájemcům. V přípravě pak má dalších pět milionů metrů čtverečních plochy.
Šoustal byl podle žebříčku e15 v loňském roce 28.-30. nejbohatším Čechem a Slovákem. Jeho majetek časopis odhadl na 23 miliard korun. Kratina byl 37. nejbohatším Čechem a Slovákem s majetkem 19 miliard korun.