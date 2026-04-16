Ještě na gymnáziu založil projekt proti šikaně. Teď je jeho FaceUP globální rostoucí byznys
- FaceUp, který vznikl jako školní „schránka důvěry“ proti šikaně, se během let proměnil v globální startup zaměřený i na firemní whistleblowing.
- Firma dnes působí v 70 zemích a její roční obrat se blíží ke třem milionům dolarů s výhledem na trojnásobek.
- Zakladatel firmy David Špunar se svými kolegy je novým držitelem ocenění EY Začínající podnikatel roku.
Před devíti lety založil David Špunar se dvěma spolužáky na gymnáziu platformu na podchycení šikany Nenech to být, která měla sloužit jako digitální schránka důvěry. „Začínali jsme jako neziskový projekt pro děti, které chtějí otevřít téma šikany nebo čehokoli nepříjemného anonymně, a dostane se to do rukou jen pověřené osobě,“ popisuje v pořadu FLOW David Špunar, spoluzakladatel start-upu FaceUp a držitel aktuálního ocenění EY Začínající podnikatel roku.
„V průběhu let za námi začali chodit i zaměstnanci a majitelé firem, že by něco podobného chtěli používat i v rámci společností,“ říká. Od roku 2020, kdy začal start-up FaceUp nabízet své služby i firmám, vyrostl ve firemním prostředí na obsluhu 1700 organizací v 70 státech světa. „Ze schránky důvěry pro školy jsme přešli na online schránky důvěry pro zaměstnance,“ popisuje. Cena programu je individuální, ale průměrně se pohybuje okolo 1600 dolarů ročně.
Schránka důvěry pro firmy
FaceUp působí na všech kontinentech kromě Antarktidy. „Funguje online, takže si nás může koupit jakákoli firma, vládní instituce nebo škola po celém světě,“ říká Špunar, druhým dechem ale přiznává, že v některých zemích má firma jen jednotky klientů; největší fokus je pak ve Spojených státech.
V rámci České republiky byl, je a bude tento nástroj pro školy vždy zdarma. Využívá ho zhruba dva tisíce škol. Nyní mají ale tuzemské instituce možnost zaplatit si i placenou verzi s více funkcemi. Podstata byznysu firmy ale není v rámci škol, ale ve firemním prostředí nebo státní správě. Mezi její největší klienty v Česku patří Zásilkovna, Ministerstvo zahraničních věcí nebo Karlova univerzita.
Obrat tři miliony dolarů ročně
Nyní má start-up FaceUp 45 zaměstnanců, další ale přibírat nechtějí. Podle Špunara není potřeba nabírat další lidi, zvlášť v době AI, kdy se dá spousta věcí automatizovat a optimalizovat.
„Minulý rok jsme obratově vyrostli o 70 procent. Blížíme se ke třem milionům dolarů a náš cíl na tento rok je vyšší desítky procent,“ říká. Do budoucna si dali zakladatelé milník 10 milionů dolarů.
