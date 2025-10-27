Kalousek o plánech ANO: Král z pohádky, který snižuje daně a uzdravuje nemocné. Modlím se, ať sliby neplní
Programové vize hnutí ANO jsou podle Miroslava Kalouska jako z pohádky a podle svých slov se modlí, aby hnutí své sliby nesplnilo. „Je to to jako král z pohádky, který daně sníží, platy zvýší. Nemocní se uzdraví, růže rozkvetou a ptáci začnou zpívat,“ okomentoval bývalý ministr financí a někdejší šéf TOP 09 a KDU-ČSL v rozhovoru ve FLOW plány budoucí vlády.
Kalousek také ostře kritizuje jednání odcházející vlády Petra Fialy ohledně státního rozpočtu. Vláda podle něj nedodělala svou práci a porušila zákon, což si dle jeho slov ještě nikdy nikdo nedovolil.
Práce se má dodělat, je to ostuda
„Rád bych zdůraznil, kde je hlavní problém. To je fakt, že vláda svou práci nedodělala a to, co poslala bývalé sněmovně v září, není úplné. Rozpočet je stěžejní dokument, ale není jediný. Jedním z dokumentů, které měla vláda poslat, je rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI). Zákon ukládá odevzdat dokument zároveň s návrhem státního rozpočtu, protože jsou tam vzájemné interakce. To vláda neudělala a porušila tak zákon,“ uvedl ve FLOW Kalousek. Je to podle něj ostuda.
Navíc je mezi státním rozpočtem se schodkem 286 miliard korun a návrhem rozpočtu pro SFDI rozpor asi 37 miliard korun, což se bude podle Kalouska řešit tím, že „někdo bude muset kousnout do kyselého jablka“. To se podle něj Fialově vládě nechtělo.
Rozpočet podle parametrů Fialy? Na to si koupím lístek v první řadě
Podle posledních vyjádření odcházejícího premiéra Petra Fialy je možné, že nakonec rozpočet nové sněmovně k projednání pošle. Zástupci lidovců v minulém týdnu uvedli, že má smysl rozpočet poslat v případě, že zůstanou zachované jeho základní parametry – tedy příjmová a výdajová složka a saldo. Místopředsedkyně ANO Alena Schillerová s tím předběžně souhlasila.
„Na to si koupím lístek do první řady. I když je to rozumné řešení, protože se nebude zdržovat celý proces. Vláda v takovém případě může změnit vnitřek, ale nemá právo změnit příjmy, výdaje ani saldo,“ dodal Kalousek v rozhovoru s odkazem na předvolební sliby ANO, které jsou podle jeho slov jako z pohádky.
„V případě minulé vlády jsem si přál, aby splnila volební sliby. V případě této nové vlády se budu modlit, aby své sliby nesplnila,“ dodal.
Ve FLOW Kalousek komentoval i kauzy možného budoucí ministra zahraničí Filipa Turka.
„Bez ohledu na to, zda jsou či nejsou jeho výroky autentické, nepovažuji ho za vhodného kandidáta na ministra zahraničí. Tam přece jen potřebujete mít praxi v mezinárodních vztazích, která mu chybí. Pokud máte navíc na zádech batoh takovýchto výroků, tak je to batoh, se kterým do Černínského paláce neprojdete,“ uvedl Kalousek ve FLOW.
Jak celou situaci vyřešit, když na jeho účasti ve vládě Motoristé trvají? I to jsme probrali s Miroslavem Kalouskem v tomto díle FLOW. Podívejte se ve videu v článku.