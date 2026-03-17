Krize cyklobyznysu je za námi, tvrdí šéf největšího výrobce kol v Česku
- Cyklistický byznys po pandemickém boomu prochází tvrdým vystřízlivěním a část firem musela výrazně omezit výrobu a propuštět.
- Podle obchodního ředitele firmy Bike Fun International Reného Gassera byla hlavní příčinou krize špatná práce s daty.
- Trh se nyní podle něj stabilizuje a čeká ho konsolidace, která změní rozložení značek v Evropě.
Pandemie covidu-19, která zasáhla tuzemsko v roce 2020, se nesmazatelně zapsala do cyklistického průmyslu. Přinesla nebývalý zájem zákazníků. Mnoho výrobců však růst poptávky přecenilo a objednalo výrazně více kol, než dokázal trh absorbovat. „Celá krize vznikla hlavně tím, že firmy objednávaly podle pocitů, ne podle dat,“ říká René Gasser, obchodní ředitel firmy Bike Fun International, největšího výrobce kol v České republice.
Podle něj přitom reálný růst trhu nebyl tak dramatický, jak se zdálo. „Během covidu se prodalo asi jen o deset procent víc kol,“ vysvětluje v pořadu FLOW. Firmy se prý při výrobě kol oproti automobilovému průmyslu řídí hlavně pocity a nepracují s daty a to je podle něj chyba.
Kritický rok 2024 a propouštění
Podle Gassera nejkritičtější období přišlo až o čtyři roky později. „Nejtěžší období jsme zažili koncem roku 2023 a začátkem roku 2024. Poprvé jsme hospodaření uzavřeli ve ztrátě,“ přiznává. Firma Bike Fun International musela reagovat rychle a přizpůsobit velikost výroby reálné poptávce. „Na trhu byl obrovský převis nabídky nad poptávkou a bylo nutné reagovat rychle.“
Bohužel ztráty ve firmě se odrazily i na zaměstnancích. „Abychom firmu přizpůsobili realitě trhu, museli jsme propouštět,“ přiznává. Ze 680 zaměstnanců přišlo o práci 300 lidí. Až loni se firmě podařilo vrátit do černých čísel. Firma začala vyrábět méně kol tak, aby neměla finanční prostředky ve vysokých skladových zásobách. V roce 2025 se firma pohybovala na úrovni tržeb 2,5 miliardy korun. „Čistého provozního zisku jsme dosáhli okolo 25 milionů korun.“ Zatím se však nejedná o konsolidovaná data.
„Největší boom výroby, nikoli prodeje, je od prosince do února,“ přibližuje. Firma vyrobí zhruba 3500 kol týdně. S přibližující se sezonou se výroba snižuje a firma se soustředí na prodej. Největší vrchol je od března do června.
Trh se pomalu stabilizuje
Po turbulentních letech se podle Gassera sektor postupně stabilizuje. „Evropský cyklistický trh se teď postupně konsoliduje – některé značky zmizejí a prostor dostanou jiné.“
Tržní podíl firmy Bike Fun International v České republice je kolem osmi až deseti procent. „Naše ambice je pokrýt 20 procent v maloobchodních jednotkách.“ Zhruba 85 procent výroby firmy jde na export. Tržně nejzajímavější jsou pro společnost skandinávské a německy mluvící země. „Čím dál zajímavější je pro nás ale i trh v Polsku,“ uzavírá René Gasser.
