Na podzim nás čekají volby do poslanecké sněmovny, které by podle současných průzkumů vyhrálo suverénně hnutí ANO. Vláda je u lidí neoblíbená, a oblibě se netěší ani samotný premiér Petr Fiala. Co dělá pro to, aby voliče přesvědčil o svých krocích? V rozhovoru v pořadu FLOW premiér uvedl, že průzkumy se neřídí a politika podle jeho slov není soutěží popularity.