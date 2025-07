Oktagon míří k miliardě. S Novou mám zvláštní dohodu, říká Ondřej Novotný

Za úspěchem Oktagonu je podle jeho spoluzakladatele a promotéra Ondřeje Novotného nejen tvrdá práce, ale také odvaha jít do věcí naplno, nebát se zadlužit a riskovat.

„Ve Frankfurtu jsme vyprodali halu, ale celé to stálo asi sedm milionů eur. Tyhle peníze jsme neměli, a kdyby to nevyšlo, byla by to konečná, a navíc s velkým dluhem. Ale takhle my to s Palem hrajeme,“ vysvětluje v pořadu FLOW Ondřej Novotný, který společně s Pavolem Nerudou spoluzaložil Oktagon v roce 2016.

Miliardový obrat na dohled i díky Německu

Podnikání v Německu má prý svá specifika. Němci na sebe podle něj chtějí být pyšní a hrdí, ale sami to neumí.

„Neustále se bičují za své historické přešlapy z minulosti, současná mladá generace tím trpí. My jsme jim dali možnost být hrdí na své sportovce a mávat německou vlajkou,“ mluví o úspěchu Oktagonu Novotný, který i při svém podnikání naráží na pověstnou německou „pravidlovost“.

„Když má mít něco tři centimetry a má to 3,2 cm, tak je to problém. A dokud to nebude mít tři centimetry, tak neexistuje žádná kreativita. Když mi někdo posouvá stoličku a říká, že nepustí turnaj, tak jsem schopný chytit amok,“ dodává.

Oktagon zkoušel uspět také ve Velké Británii, tam ale byznys pohořel. Důvodem je podle Novotného fakt, že Britové nemají dost peněz. Firma tam prý prodělala přes dva miliony eur.

Oktagonu se jinak velmi daří a každý rok roste. V roce 2023 byl jeho obrat půl miliardy korun, letos prý cílí už na miliardový obrat. „To se nám asi letos nepovede, ale miliarda už bude na dohled, a to i díky Německu,“ dodává.

Děti chápou, co se děje. Nemají se zápasy problém

Oktagon je podle něj zábava pro celou rodinu. „Děti moc dobře chápou, co se při zápasech děje. Nikdy jsem neviděl, že by s tím měly jakýkoliv problém, ať už s krví nebo s tím, že se spolu dva lidi perou,“ doplňuje Novotný, pro kterého Oktagon není zdaleka jedinou byznysovou aktivitou.

Ročně vygeneruje podle svých slov navíc několik desítek milionů korun díky podcastům. Také moderuje reality show Survivor na Nově, na kterou má navázaný další projekt na Herohero, kde využívá obsah ze show.

„Mám s Novou nějaké výjimečné dohody. Asi bychom se nedomluvili na penězích, které jsou mi ochotni dát. Řekl jsem, že si je zvládnu vydělat jinde,“ vysvětluje.

Jak funguje celý byznys kolem Oktagonu? Kolik peněz si vydělají zápasníci? A do čeho Ondřej Novotný investuje peníze nejradši? Proč o sobě tvrdí, že je Ferrari svého života? A co vše změnil poté, co měl náběh na vyhoření? Podívejte se na celý rozhovor ve FLOW.