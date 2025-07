Dopravci tímto způsobem povětšinou reagují na incident z letošního ledna. Porucha powerbanky, která patřila jednomu z cestujících, způsobila požár na palubě Airbusu A321 společnosti Air Busan. Stalo se tak ještě před vzletem, takže všech 176 pasažérů se na mezinárodním letišti v jihokorejském Pusanu stihlo evakuovat. Z letadla však zbyl jen popel.

Nejednalo se přitom ani zdaleka o ojedinělý případ. Od března 2006 do téhož měsíce letošního roku eviduje americký Federální úřad pro letectví (FAA) 579 incidentů, které byly prokazatelně způsobené lithiovými bateriemi. Právě ty jsou nejčastějším úložištěm energie v běžných powerbankách. Za incidenty úřad považuje nejen oheň, ale i kouř nebo rozžhavení. Z 579 incidentů jich připadalo na powerbanky a externí baterie 211, dalších 107 na elektronické cigarety a 74 na mobilní telefony.

Aerolinek, které v reakci na tyto případy postupně zavádějí restrikce v různých formách, je více. Zákazy zavedly například aerolinky EVA Air, Hong Kong Airlines, Thai Airways, Cathay Pacific, China Airlines, Uni Air, Southwest Airlines nebo TUI fly.

Aerolinky zakazují powerbanky, dobíjení odzvonilo

Do seznamu patří také Air Asia, která od konce března přísně zakazuje jakékoliv používání powerbank na palubách svých letadel. Nesmí být dokonce ani převáženy v zavazadlech uložených nad hlavami cestujících. Jediná možnost, jak je přepravovat, je v kapse sedačky, případně pod ní. Tak, aby bylo možné případný kouř nebo oheň co nejdříve zpozorovat a uhasit.

„Zákazníkům Singapore Airlines není od prvního dubna 2025 dovoleno nabíjet přenosné powerbanky prostřednictvím palubních USB portů, nebo používat powerbanky k nabíjení osobních zařízení po dobu trvání letu,“ oznámila před pár měsíci asijská aerolinka. Stejně postupuje i personál společnosti Qatar Airways, na jejíž palubě se e15 vydala na den do Abú Dhabí.

„U lithium-iontových baterií, které se používají ve většině powerbank, existuje riziko požáru. V případě poškození, přehřátí nebo zkratu se mohou vznítit nebo explodovat, což představuje vážné bezpečnostní riziko na palubě, zejména v uzavřeném prostoru letadla. Rizika spojená s používáním powerbank během letu zahrnují především možnost zkratu nebo přehřátí v případě selhání bateriového článku. To může vést k požáru nebo kouři, což vyžaduje okamžitou reakci posádky a může ohrozit bezpečnost celého letu,“ vysvětluje na dotaz e15 tiskové oddělení polské aerolinky LOT.

Největší česká letecká společnost bázovaná na Letišti Václava Havla zatím používání powerbank nezakazuje. „Přeprava podobných zařízení se neustále vyhodnocuje a předpisy sledují soudobé trendy, tedy i naše společnost provádí monitoring a vyhodnocování bezpečnostních rizik. Smartwings umožňuje přepravu powerbank s kapacitou do 100 Wh v příručním zavazadle v souladu s IATA Dangerous Goods regulations,“ uvádí mluvčí Vladimíra Dufková.

Powerbanky obecně není možné přepravovat v odbavených zavazadlech v podpalubí, cestující je musí brát s sebou na palubu. Pokud by došlo k jejich poškození a následnému požáru, posádka musí mít možnost incident co nejrychleji zpozorovat a vyřešit. Cestující mohou přepravovat powerbanky a batterypacky o kapacitě do 100 Wh. Do 160 Wh je tak možné učinit se souhlasem aerolinky. Výjimku v tomto případě představuje Ryanair, který povoluje i takové přístroje bez vlastního souhlasu. Baterie s kapacitou nad 160 Wh do letadel nesmí.