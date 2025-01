Generaci Motor vede influencer a učitel Matěj Gregor, který k Motoristům přešel ze strany Svobodných a letos chce kandidovat do poslanecké sněmovny. V rozhovoru pro FLOW uvedl, že mladí lidé dnes ztrácejí vizi vlastní budoucnosti.

„Neřekl bych, že vyloženě cílíme na muže, ale naše témata je víc oslovují, takže máme víc mužů. Ze 700 členů máme asi jen 130 slečen,“ uvedl Gregor pro FLOW. O členství je podle něj zájem.

Pohlaví: žena, muž či psychická porucha

Kdo se chce ke Generaci Motor přidat, musí vyplnit podrobný dotazník, kde například odpovídá na dotaz, zda je vegan. V kolonce pohlaví jsou pak uvedené možnosti: žena, muž nebo psychická porucha.

„Transgender je ideologie, kterou vnímám jako nebezpečnou. Dokazuje to i fakt, že hodně lidí toho pak lituje, když se nechají předělat. Není normální se v 15 letech předělávat a my jsme chtěli toto téma vnést do veřejné debaty,“ uvedl Gregor ve FLOW. Podle něj šlo v rámci pohlaví v onom dotazníku především o PR a intersexuálům se v pořadu omluvil s tím, že se jich to mohlo dotknout.

Vystoupení z EU teď není téma

Motoristé zatím nemají program, ale desatero. Jedním z bodů je téma automobilové dopravy. Veřejná doprava je dle Gregora „nástrojem ideologického tlaku“. Zároveň nesouhlasí s tím, že za změny klimatu je zodpovědný člověk a lidská činnost. „Vědci dřív tvrdili, že kouření v těhotenství není problém. Člověk musí mít kritické myšlení,“ dodal.

Motoristé dle něj nejsou nijak propojení s Institutem Václava Klause. Osobně prý v něčem s exprezidentem souhlasí, a v něčem se naopak názorově rozchází. Takovým příkladem je prý válka na Ukrajině. „Stojím si za tím a vždy říkám, že Rusko je agresor. Ale západ má na konfliktu na Ukrajině také svůj podíl viny,“ uved Gregor v rozhovoru. „Nejsme ani proukrajinští, ani proruští. Jsme prolidští,“ dodal.

Gregor v 17 letech založil spolek Odchod a chtěl prosadit referendum o vystoupení z EU. Dnes však podle něj toto není téma.

Kdy představí Motoristé program? Jak daleko je jeho plán zakládat spolky na univerzitách? A proč jsou podle něj mladí lidé dnes ztracení?

