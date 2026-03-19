Rok bez práce byl těžký, teď sázím na storytelling a podcast, říká bývalý šéfredaktor Forbesu Šimůnek
- Bývalý dlouholetý šéfredaktor časopisu Forbes Petr Šimůnek po vypršení konkurenční doložky opouští mediální izolaci a rozjíždí vlastní projekty.
- Nebojí se mluvit o penězích a tvrdí, že by měl každý znát svou cenu, i když se to v Česku moc nenosí.
- V rozhovoru mluví otevřeně také o životě mezi Prahou a španělskou Valencií, kde rekonstruuje starý dům.
Novinář Petr Šimůnek se po roce stráveném bez práce a v izolaci kvůli konkurenční doložce znovu vrhá do pracovního procesu a chystá vlastní projekty. Šimůnek byl čtrnáct let synonymem pro český Forbes, který vedl a zároveň pomáhal v Česku založit. Před rokem ale ve své roli skončil a ocitl se nedobrovolně v situaci, kterou by mnozí nazvali vysněným sabbaticalem. Realita však podle něj byla jiná.
„Ten rok byl hodně těžký. Člověk si myslí, že bude číst knížky a povalovat se na pláži, ale místo toho začne přicházet o sebevědomí a připadá si zbytečný,“ přiznává v pořadu FLOW.
Bez vizitky a s jasným ceníkem
Šimůnek otevřeně mluví o tom, jakou váhu měla slavná mediální značka v zádech. „Forbes je válcovačka, která vám umete cestu po celém světě. Teď jsem s vizitkou petrsimunek.cz takový polonahý,“ popisuje v rozhovoru novinář, který prý dostal nabídky „prakticky ze všech velkých mediálních domů“.
Zatím se však soustředí na vlastní platformu. Jeho byznysplán stojí na několika nohách: moderuje akce, vydává svůj newsletter, rozjíždí podcast s názvem Všechno začíná dnes a také pořádá workshopy. Za den moderování si prý říká 80 tisíc korun. „Lidé se v Česku za své ceny stydí, já ne. Čas má svou hodnotu a buď vám ji zaplatí, nebo ne,“ popisuje.
Maňána v praxi – úskalí nemovitostí ve Španělsku
Kromě médií Šimůnek aktuálně investuje energii i finance do rekonstrukce stoletého domu ve španělské Valencii. Tato zkušenost ho prý naučila pokoře před kulturními rozdíly. „Tam se probudil můj vnitřní Němec. Jsme vychovaní v kultuře, kde se odpovídá na maily a dodržují termíny. Ve Španělsku nevíte, jestli řemeslník, který slíbí středu, myslí středu v tomto měsíci, nebo v tom příštím,“ popisuje a varuje před měnící se náladou ve Španělsku. Kvůli bytové krizi a masivnímu turismu prý roste v tamních městech odpor proti krátkodobým pronájmům.
„Na balkonech v naší čtvrti jsou transparenty, že tu žádného turistu neubytují. Kéž by Češi byli v tomto taky tak horkokrevní, Airbnb v Praze 1 místní komunitu prakticky zničilo,“ dodává Šimůnek, který v Praze bydlí v centru.
Forbes v žilách
Přestože Forbes pomáhal v roce 2011 stavět „na zelené louce“ a značka mu dle jeho slov koluje v žilách, od svého odchodu v lednu 2025 neviděl jediné číslo. „Je to součást mé psychohygieny,“ vysvětluje. Na český byznys, o kterém psal, se dál dívá s optimismem. Česko má podle něj obrovský talent, žije se nám tu dobře a generujeme velké množství dolarových miliardářů. Aktuálně jich máme dvanáct, což je – jak upozorňuje – více než v sousedním Rakousku.
„Forbes byl spotlight na to, že Česko je země narvaná talentovanými lidmi. Naučil mě, že se dá z nuly vybudovat největší byznysová platforma. A to teď zkouším znovu, jen sám za sebe,“ shrnuje v rozhovoru.
Proč má Česko tolik bohatých lidí? Jak se změnilo vnímání podnikatelů ve společnosti? Jaké je to začínat kariéru znovu bez silného média v zádech? A jak vidí budoucnost médií pod vlivem AI a influencerů?
Na vše se zeptala moderátorka Veronika Jonášová. Podívejte se na celý rozhovor FLOW s novinářem Petrem Šimůnkem ve videu ve článku.