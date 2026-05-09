WhatsApp chce zpoplatnit své služby. Za 60 korun měsíčně nabídne nejen exkluzivní samolepky
- WhatsApp chystá dobrovolnou placenou verzi s názvem WhatsApp Plus.
- Předplatné má stát zhruba 2,49 eura (zhruba 60 korun) měsíčně a přinese nové funkce i větší možnosti personalizace.
- Základní verze aplikace zůstane zdarma, změny se zatím testují na omezeném počtu uživatelů.
Chatovací aplikace WhatsApp, kterou dnes používají miliardy lidí po celém světě, se chystá na zásadní změnu. Vedle dosud bezplatné verze by mohla nově nabídnout také placený tarif s rozšířenými funkcemi, vyplývá to z informací webu WABetaInfo.
Novinka se bude jmenovat „WhatsApp Plus“ a její zavedení nemá znamenat konec bezplatného používání aplikace. Základní verze by měla zůstat zdarma pro všechny uživatele, zatímco placený tarif bude čistě volitelný. Cena by se měla pohybovat kolem 2,49 eura měsíčně, tedy zhruba 60 korun.
Testování na omezeném počtu uživatelů
Společnost zatím novinku testuje pouze mezi vybranými uživateli. Tento postup má umožnit získat zpětnou vazbu a upravit jednotlivé funkce před případným globálním spuštěním.
Placená verze má nabídnout především širší možnosti přizpůsobení aplikace. Uživatelé by si například mohli vybírat z několika desítek barevných témat, která změní vzhled celého rozhraní. Změny se mají promítnout i do ikon a dalších vizuálních prvků, které dnes zůstávají jednotné.
Součástí balíčku mají být také nové varianty ikon aplikace nebo exkluzivní vyzváněcí tóny. Ty by rozšířily současné možnosti, které jsou v základní verzi omezenější.
Exkluzivní obsah i praktičtější funkce
Vedle vizuálních změn má předplatné přinést i nové funkční prvky. Patří mezi ně například rozšíření počtu připnutých chatů – místo současného limitu by si uživatelé mohli nahoře v seznamu ponechat až 20 konverzací. To ocení zejména ti, kteří aplikaci využívají pracovně nebo spravují větší množství komunikace.
Další novinkou mají být exkluzivní balíčky samolepek, včetně těch s animovanými efekty. Ty se mají zobrazovat i příjemci zprávy, i když sám nemá předplatné aktivní.
Podle informací webu vosveteit má být předplatné nastaveno jako klasická měsíční služba s automatickým obnovováním. Poplatek se bude strhávat vždy ve stejný den v měsíci, přičemž uživatelé budou muset případné zrušení provést nejméně 24 hodin před dalším účtovacím obdobím.
Termín plošného spuštění zatím není známý
Zavedení placené verze by znamenalo další krok v monetizaci služby, která dosud vydělávala především nepřímo, například skrze propojení s dalšími produkty společnosti Meta. Zároveň ale firma zjevně volí opatrnou strategii: základní funkce zůstávají zdarma a placený tarif má sloužit spíše jako nadstavba pro náročnější uživatele.
Zda se „WhatsApp Plus“ skutečně prosadí a kdy bude dostupný globálně, zatím není jasné. Testování ale naznačuje, že jedna z nejpoužívanějších komunikačních aplikací světa stojí před významnou proměnou.