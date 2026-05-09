Kryptotrh v Česku ochladl, objemy spadly o dvě pětiny
- Dubnové obchody na českých kryptosměnárnách spadly na 650 milionů korun.
- Proti březnu je to pokles o dvě pětiny, meziročně o pětinu. Za první čtyři měsíce roku trh ztrácí čtvrtinu.
- Obchodníci mluví o ochlazení, část investorů ale dál přikupuje při nižších cenách.
Celkový objem zobchodovaných kryptoměn na českých směnárnách v dubnu oproti březnu klesl o dvě pětiny na 650 milionů korun. Ve srovnání se stejným měsícem loni jde o dvacetiprocentní pokles. Celkově za první čtyři měsíce roku Češi na směnárnách nakoupili a prodali kryptoměny za 4,5 miliardy korun, tedy meziročně o čtvrtinu méně. Vyplývá to z informací obchodníků.
Duben byl podle ředitele Anycoin Marka Kyrsche ve znamení zavádění recipročních cel ze strany Spojených států. Ta přispěla k růstu kryptoměn a dosažení nových historických maxim. „Zajímavostí jistě je, že více než 68 procent uživatelů na Anycoin nakupovalo. Věří tedy dlouhodobé hodnotě kryptoměn, i když meziměsíční čísla mohou mluvit jinak. Objemy přes směnárnu poklesly od března o 41 procent, což odpovídá celkovému chování trhu,“ uvedl Kyrsch.
Dubnové výsledky podle ředitele směnárny Bit.plus Martina Stránského potvrzují pokračující ochlazení trhu s kryptoměnami. „Ve srovnání s březnem došlo u Bit.plus k poklesu objemů o zhruba 25 procent. Neupadá však zájem menších investorů o nákupy, kteří tak využívají výhodnější ceny. Současná čísla tak spíše odrážejí návrat k realističtějším tržním podmínkám a nižší investiční aktivitě,“ podotkl Stránský.
„Po vyčerpávajících šesti měsících poklesového trendu na trhu kryptoaktiv došlo k oživení a cena bitcoinu v dubnu vzrostla o bezmála 12 procent. Přestože někteří odborníci věří, že nejhorší jsme již viděli, skepse obhajitelně přetrvává. Po uvolnění napětí na Blízkém východě ceny kryptoaktiv pouze následovaly rostoucí akciové indexy. Pokud by však skutečně šlo o návrat k růstovému trendu, byl by tento medvědí trh tím nejkratším v historii bitcoinu,“ dodal analytik Wood & Company Blockchain+ Tomáš Kalabis.
Podle Rostislava Plachého z Golden Gate se bitcoin postupně zotavuje a pohybuje se kolem hranice 80 000 dolarů, když se po propadech z úvodu roku stabilizoval. K jeho dalšímu růstu by nyní mohlo přispět zejména uvolňování měnové politiky centrálních bank, návrat institucionálních investorů na trh nebo rostoucí zájem o bitcoin jako alternativního uchovatele hodnoty v době geopolitické nejistoty, uvedl. Aktuální vývoj tak podle něj naznačuje možnost postupného návratu k růstovému trendu.