Sežeň mi lampy z celého světa. Kintera popisuje práci na Dvoreckém mostě, díla vyšla na 90 milionů
- Pražský Dvorecký most se slavnostně otevře už 17. dubna a díla sochaře Krištofa Kintery se budou zpřístupňovat postupně.
- Pod mostem i v jeho okolí vzniknou nové veřejné prostory – od skateparku a otužovací zóny až po ikonickou sochu Heavy Head Boy.
- Největší náklady byly se světelnou instalaci složenou z lamp z celkem 82 zemí světa včetně Íránu nebo Ruska.
Dvorecký most, který má výrazně ovlivnit infrastrukturu a život v Praze, se má podle vizí sochaře Krištofa Kintery stát další chloubou Prahy a cílem turistů stejně jako Karlův most. Sochař se svým týmem most proměňuje v komplexní umělecký projekt, který propojuje nejen architekturu a veřejný prostor, ale i digitální svět. Cena děl a instalací se podle jeho slov vyšplhala nakonec na devadesát milionů korun.
„Těším se na to moc. Jako občan Prahy a cyklista myslím, že to bude obrovský přínos. Most vždycky spojuje oba břehy. Praha se nám významně promění,“ říká Kintera v rozhovoru v pořadu FLOW.
Chlapec s těžkou hlavou, lezecká stěna nebo jukebox
Kintera se projektu mostu věnuje sedm let a stal se pro něj zásadní profesní i osobní zkušeností. „Proměnilo mi to posledních pár let života obrovským způsobem,“ přiznává v rozhovoru. Na projektu s ním spolupracoval malý tým lidí a jeho rozsah je mimořádný – na mostě vzniká téměř 200 objektů. Každý z nich přitom musí splňovat náročné technické normy veřejného prostoru.
Na podolské straně mostu vznikne prostor, který bude fungovat jako otevřená platforma pro různé aktivity – od sportu přes kulturu až po každodenní setkávání. Dominantou bude socha Heavy Head Boy, tedy Chlapec s těžkou hlavou. „Chtěl jsem tam pomyslného strážce místa. Takového moderního vodníka,“ popisuje Kintera. Dílo je navíc akustické. Na hlavu sochy bude kapat voda, což vytváří zvukový efekt. „To jsou jako myšlenky a sny,“ vysvětluje v rozhovoru.
Pod mostem vznikne multifunkční prostor doplněný o skatepark, vstup do řeky pro otužování, herní prvky i o takzvaný vodočet, který připomíná historické povodně. Důležitou roli hraje i osvětlení. Místo na podolské straně bude důmyslně osvětlené, což Kintera považuje za zásadní. „Světlo přináší život,“ říká a zdůrazňuje, že právě díky promyšlenému nasvícení může místo fungovat i večer jako živý veřejný prostor.
Lampy z celého světa
Na druhém břehu vzniká projekt Light Removes Darkness – Světla proti temnotě. V rámci této „zahrady světel“ bude na mostě 165 světelných objektů z 82 zemí všech světadílů. Shánění lamp bylo podle něj mimořádně náročné a trvalo roky. „Pomohla mi s tím kolegyně, které jsem řekl zadání: „Jani, sežeň mi lampy z celého světa!“ popisuje Kintera ve FLOW.
Každá lampa bude mít svůj příběh dostupný přes QR kód včetně informací o jejím původním umístění nebo procesu úprav. Dvorecký most by se podle něj mohl stát novým cílem turistů, kteří budou hledat konkrétní lampy z různých koutů světa nebo jen objevovat nové části města.
Celkové náklady na nákup sochařských objektů pro Dvorecký most a na revitalizaci přilehlých území se pohybují kolem 90 milionů korun. Velkou část rozpočtu pokryla doprava nadměrných kusů svítidel z exotických zemí, například z Jihoafrické republiky, Ázerbájdžánu, Jemenu, Venezuely či ze souostroví Tonga.
Kintera most vnímá jako Gesamtkunstwerk, a proto jeho zájmu neunikla ani přilehlá čerpací stanice Orlen, která se má pod jeho vedením také zcela proměnit.
Jaké přesné plány má s přilehlou čerpací stanicí? Co si myslí o kritice umění ve veřejném prostoru? A jak se dá vůbec v Česku uměním uživit? I tato témata probrala s Krištofem Kinterou moderátorka Veronika Jonášová v pořadu FLOW. Podívejte se na video v článku.