Třetina dětí u přijímaček špatně volí školy, Česko kvůli systému přichází o talenty
- Letos se na střední školy hlásí další silný ročník, celkem 156 409 dětí.
- Největší krize je v Praze, kde chybí místa a je velký tlak na taktizování.
- Podle dat PAQ Research 38 procent uchazečů o maturitní obory řadí školy neefektivně, děti se často podceňují a Česko tak přichází o talenty.
Tisíce rodičů a dětí v Česku mají tento týden nervy na pochodu. Už v pátek 10. 4. a v pondělí 13. 4. se konají jednotné přijímací zkoušky na střední školy. Diskutované testy Cermatu letos rozhodnou o budoucnosti celkem 156 409 dětí. Největší přetlak je tradičně v Praze, kde poptávka převyšuje nabídku a kde letos chybí podle Cermatu přibližně 1 700 míst. Odhaduje se, že asi deset procent dětí se v prvním kole nikam nedostane.
Čeká se velký boj a taktizování v tom, jak správně seřadit přihlášky na školy podle priorit. Podle dat výzkumného ústavu PAQ Research přitom více než třetina žáků přihlášky na školy řadí špatně.
„Nedají si nejtěžší školu na první místo. Když to neudělají a dají tam lehčí školu, na kterou se dostanou, systém je k té náročnější už vůbec nepustí,“ vysvětluje ve FLOW Jan Zeman, který působí v PAQ Research jako analytik vzdělávání.
Tato neinformovanost vede k tomu, že se děti zbytečně podceňují. Přibližně 27 procent uchazečů by podle svých výsledků v testech zvládlo náročnější školu, ale ze strachu z neumístění na ni ani nepodali přihlášku.
Promarněný potenciál dětí
„Děti tak marní svůj potenciál a Česko přichází o talenty,“ uvádí v pořadu FLOW Zeman. Podle něj navíc kolem systému přijímaček panuje velká neinformovanost a systém je nepřehledný. Z dat podle Zemana plyne, že lidé často tápou i v tom, kolik přihlášek a kam mohou podat či jak je seřadit.
Řešením by podle něj byla změna termínu a předsunutí testů před podávání přihlášek. To by uchazečům umožnilo rozhodovat se na základě reálných výsledků, a ne jen tipovat, na jakou školu by asi mohli mít. Za důležité Zeman považuje také navýšení počtu přihlášek například na pět nebo deset ze současných tří. To by snížilo potřebu taktizovat a umožnilo volit školy podle skutečného zájmu.
Přijde změna?
Tomu je nakloněna i současná vláda, která chce přijímačky změnit. Do praxe by ale změna podle odhadů Zemana mohla vstoupit v roce 2028. Odborníci z PAQ Research upozorňují i na to, že by se měl změnit také systém DiPSy, a apelují na vytvoření validátoru přihlášek a doplnění karet škol o historické minimální percentily přijatých.
To nyní rodiče, kteří neplatí dětem soukromé přípravné kurzy (jejich provozovatelé tato data mají přehledně k dispozici), hledají jen složitě. „Ani bezchybný systém nevyřeší nedostatek míst na gymnáziích a lyceích, kde je nutná motivace krajů k rozšiřování kapacit,“ dodává Zeman v rozhovoru.
Jak hodnotí testy Cermatu? Měl by se obsah testů změnit? Jak hodnotí byznys s přípravnými kurzy na přijímačky? A proč se podle něj problém přijímaček nevyřeší s klesající porodností a demografií? Podívejte se na rozhovor pro pořad FLOW, kde s Janem Zemanem tato témata podrobně probrala moderátorka Veronika Jonášová.