V Japonsku vidím obrovský potenciál, líčí se tam i muži, říká spolumajitelka Dermacolu Komárová
- Kosmetická firma Dermacol hlásí v Česku a na Slovensku obrat kolem 600 milionů korun a rekordní prodeje.
- Export firmy však brzdí geopolitika, nyní tvoří jen šestinu celkového obratu, dříve to byla i polovina.
- Dermacol slaví 60 let na trhu a v rámci oslav výročí se snaží omladit svou zákaznickou základnu.
Dermacol slaví šedesát let na trhu a oslava výročí proběhne i na každoroční akci, kterou společnost pořádá 1. května – na Dermacol Love Day. „Zpěvák Xindl X pro nás napsal k výročí písničku, která tam bude představena. Na textu se podílela i influencerka Jiřina Daňhelová,“ popisuje Komárová. Věří, že i díky cílové skupině influencerky by se mohla snížit věková kategorie žen, které si produkty Dermacol kupují. Nyní jsou to hlavně ženy nad čtyřicet let.
Osmapadesát milionů obratu jen za březen
Ačkoliv firma loni pocítila ochlazení na některých trzích kvůli geopolitické situaci, v Česku a na Slovensku zažívá Dermacol zlaté časy. Podle Věry Komárové se firmě daří pravidelně překonávat dosavadní prodeje. „V České republice a na Slovensku stále rosteme, každý měsíc lámeme rekordy. V Čechách a na Slovensku se roční obrat firmy za rok 2025 pohybuje kolem 600 milionů korun,“ popisuje Komárová. A letos má za sebou silné měsíce. Jen za březen měla firma obrat 58 milionů korun. Kvůli geopolitice a rostoucím cenám vstupů nevylučuje mírné zdražení produktů.
Drhnoucí export a japonská naděje
Současná geopolitická situace a dění na Blízkém východě Dermacolu značně zkomplikovaly byznys. Značka přišla o své historicky velmi silné trhy, jako byla například Sýrie. To se výrazně podepsalo na celkovém podílu zahraničního obchodu na tržbách firmy. „To je právě bolestivá věc. Export třeba v letech 2016–2017 činil skoro polovinu našeho obratu, teď jsme na šestině,“ popisuje. I přes tyto komplikace si však firma udržuje silné pozice v zemích, jako jsou Malajsie, Saúdská Arábie, USA a překvapivě stále i Palestina, která nadále patří mezi pět nejdůležitějších klientů.
Naději vidí v Japonsku, kam firma expandovala loni přímo přes platformu Amazon. Podle Komárové je tento trh vysoce specifický, s obrovským potenciálem právě pro ikonické krycí make-upy značky. A to z jednoho překvapivého důvodu – dekorativní kosmetiku tam ve velkém kupují i muži. „Lidé tam opravdu dbají na vzhled a bezchybnou porcelánovou pleť,“ říká Komárová v rozhovoru.
Jak se snaží Dermacol oslovit generaci Z? Jak se daří škole, kterou Komárová založila? I tato témata probrala Veronika Jonášová v pořadu FLOW. Podívejte se na video v článku.