Kde utratíte za měsíc víc než v Česku za půl roku? Nový žebříček nejdražších zemí světa
- Kde by vás obyčejný život stál víc než luxusní dovolená?
- Žebříček deseti nejdražších zemí světa.
- Kde je nejdražší bydlení, potraviny nebo zdravotní péče?
Nový žebříček od World Population Review ukazuje deset nejnákladnějších zemí světa, kde průměrné měsíční náklady přesahují i 163 tisíc korun. Překvapivě vysoké ceny nečekejte jen v Monaku či Singapuru, ale i na místech, kam létáme za prací nebo turistikou. Jaké to jsou země?
10. USA
Průměrné životní náklady: 2 504 USD za měsíc
Meziroční růst: +2,9 %
Žebříček první desítky tentokrát uzavírají Spojené státy americké. Životní náklady tu podle nových dat vyjdou v průměru na 2 504 dolarů za měsíc. USA nabízejí občanům velkou rozmanitost. Od rušných metropolí jako New York či Los Angeles přes středně velká města až po venkovská útočiště, subtropy Floridy nebo zasněžené hory Colorada.
Za vysokými životními náklady v USA stojí především drahé bydlení. Ceny nájmů se v posledních letech dramaticky zvedly. Domácnosti navíc zatěžují i další nutné náklady, jako jsou výdaje za potraviny, dopravu nebo zdravotní péči.
V praxi znamená tento ekonomický tlak, že mnoha Američanům zbývá po uhrazení základních potřeb méně na úspory, investice či volnočasové aktivity. Vysoké náklady pociťují ve velkých metropolích i turisté. Přesto USA zůstávají pro mnoho lidí lákavé hlavně kvůli vysokým příjmům a možnostem osobního i profesního růstu.
9. Bahamy
Průměrné životní náklady: 2 630 USD za měsíc
Meziroční růst: +14,6 %
Deváté místo patří Bahamám. Tato ostrovní destinace v Karibiku je formálně konstituční monarchií a ekonomicky závisí převážně na turismu a finančních službách, které dohromady představují více než polovinu HDP. Hlavním centrem je Nassau na ostrově New Providence, město s bohatou historií a silným turistickým ruchem, kam míří obrovské množství amerických návštěvníků ročně.
Stejně jako v jiných ostrovních státech i na Bahamách zvyšuje ceny potravin a dalších komodit nutnost dovážet naprostou většinu zboží. V turistickém centru v Nassau jsou pochopitelně vysoké i náklady na bydlení. Běžné ceny přesahují i výdaje na energie a vodu. K tomu se přidávají dovozní cla a daně, které dál zvyšují například ceny potravin.
Mnoho místních rodin žije od výplaty k výplatě, přičemž cena potravin, bydlení a pohonných hmot tvoří podstatnou část jejich rozpočtu. Turismus tak zůstává klíčovým tahounem ostrovní ekonomiky. Například v roce 2025 padl absolutní historický rekord, když na ostrovy dorazilo 12,5 milionu návštěvníků. Naprostou většinu z nich tvoří tradičně Američané, kteří sem nejčastěji míří na palubách výletních lodí.
8. Lichtenštejnsko
Průměrné životní náklady: 2 668 USD za měsíc
Meziroční růst: +15,2 %
V žebříčku míst, kde je nejdražší život, má v první desítce několikanásobné zastoupení i Evropa. Prvním evropským státem v tomto pořadí je Lichtenštejnsko. Tento knížecí stát mezi Švýcarskem a Rakouskem je znám svou bohatou historií a nadstandardní kvalitou života. I když má jen kolem 40 tisíc obyvatel, je součástí Evropského hospodářského prostoru a jako měnu používá švýcarský frank, což z něj činí atraktivní ekonomický i daňový ráj.
Do vysokých životních nákladů se promítají především podobné faktory jako ve Švýcarsku. Ceny bydlení, energií, dopravy a zdravotní péče patří k nejvyšším v Evropě. Služby včetně veřejné dopravy, školství či zdravotnictví jsou rovněž drahé.
Místní se díky vysokým platům často dokážou s těmito výdaji vyrovnat. Do země naopak přijíždějí za vyššími mzdami pracující například z Rakouska, kteří mají nižší náklady na život. Omezený trh, velikost státu a náročnost získání trvalého pobytu ale některým cizincům znesnadňují dlouhodobý pobyt. Přesto Lichtenštejnsko zůstává díky vysoké životní úrovni, bezpečnosti a stabilní ekonomice vyhledávanou destinací pro ty, kdo si mohou dovolit jeho náklady.
7. Lucembursko
Průměrné životní náklady: 2 678 USD za měsíc
Meziroční růst: +21,7 %
Tento malý vnitrozemský stát v západní Evropě patří k nejbohatším na světě a je významným globálním finančním centrem. Sídlí zde také mnoho klíčových institucí Evropské unie, což do země přitahuje vysoce kvalifikovanou a dobře placenou pracovní sílu.
Vysoké životní náklady táhnou vzhůru především ceny nemovitostí. Bydlení v Lucemburku a jeho okolí je extrémně drahé, a to jak v případě koupě, tak nájmu. Dražší jsou i běžné služby a potraviny. Z dat navíc vyplývá, že se životní náklady zvyšují velmi dynamicky, meziročně se zvýšily o téměř 22 %.
Země naopak vyniká inovativním přístupem k mobilitě – jako první na světě zavedla bezplatnou veřejnou dopravu pro všechny, což obyvatelům alespoň část výdajů šetří. Kvůli astronomickým cenám bydlení se Lucembursko potýká se zajímavým fenoménem. Téměř polovina tamní pracovní síly dojíždí každý den přes hranice ze sousední Francie, Belgie nebo Německa.
6. Irsko
Irsko |
Průměrné životní náklady: 2 702 USD za měsíc
Meziroční růst: +10,8 %
Dalším evropským státem v tomto žebříčku je Irsko. Měsíční průměrné náklady na život tu činí v přepočtu 2 702 dolarů. Tento ostrovní stát je známý svou silnou ekonomikou založenou na sektorech technologií, farmacie, finančních služeb a výzkumu. Pětimilionové Irsko je členem EU a má vysoký HDP na obyvatele.
Vysoké životní náklady v Irsku jsou především důsledkem dramatického růstu cen bydlení, a to zejména v hlavním městě Dublinu. Za bydlení lidé často vydávají přes polovinu svého čistého příjmu, což řadě lidí komplikuje spoření. Stejně tak domácnosti zatěžují i výdaje na potraviny, energie nebo třeba dopravu.
Vysoké životní náklady se projevují nejen u lidí, kteří se do Irska stěhují za prací, ale i u místních. Obě tyto skupiny vysoké ceny bydlení nutí ke spolubydlení nebo dojíždění do satelitních měst. Navíc dostupnost bydlení i ceny veřejných služeb tlačí nahoru turismus.
5. Švýcarsko
Průměrné životní náklady: 3 189 USD za měsíc
Meziroční růst: +10,1 %
Tento stát ve středu Evropy je známý svou neutralitou, politickou stabilitou i vysokou kvalitou života. Jeho silná ekonomika je založená na financích, farmaceutickém průmyslu a technologiích. Země s multikulturním charakterem je domovem jak mezinárodních organizací, tak špičkových univerzit.
Hlavním důvodem vysokých nákladů je kombinace vysokých mezd, silné měny a propracovaného, ale nákladného systému veřejných služeb. Švýcarsko dováží velkou část potravin, což se projevuje na jejich cenách. Vysoké jsou i náklady na zdravotní péči, protože každý občan si musí sjednat vlastní zdravotní pojištění. Bydlení je drahé zejména ve větších městech jako Curych nebo Ženeva, kde je nabídka omezená a poptávka vysoká, částečně i kvůli přítomnosti zahraničních pracovníků a institucí.
Pro místní obyvatele je vysoká cenová hladina vyvážena velmi dobrými příjmy, které zajišťují komfortní životní styl. Velmi vysoké mohou být i další náklady jako třeba školné pro děti, nájem či doprava. Švýcarsko samozřejmě přitahuje i turisty, kteří vyhledávají především přírodní krásy, jako jsou Alpy nebo jezera, a luxusní služby, čímž dál přispívají k celkové cenové úrovni.
4. Island
Průměrné životní náklady: 3 195 USD za měsíc
Meziroční růst: +26,9 %
Do desítky míst s nejvyššími náklady na život se vešla další malá evropská země s průměrnými měsíčními náklady kolem 3 195 dolarů. Přestože má Island jen asi 400 tisíc obyvatel, vyznačuje se vysokou životní úrovní i vysokým HDP na obyvatele. Island je silně závislý na rybolovu, výrobě hliníku a také na turismu, který se po pandemickém útlumu vrátil na rekordní čísla a představuje jeden z hlavních pilířů tamní ekonomiky.
Za vysokými životními náklady stojí několik souběžných faktorů. Island musí dovážet naprostou většinu spotřebního zboží včetně potravin, pohonných hmot a technologií. Velkou roli hraje i relativně malý trh a silné postavení odborů, které tlačí na vysoké mzdy. Výsledkem je cenová hladina, která patří k nejvyšším v Evropě a poměrně dynamicky roste. Drahé je nejen zboží, ale i služby a zvlášť citelná je cena bydlení, které je nedostatkové kvůli omezenému stavebnímu prostoru a pomalému rozvoji infrastruktury.
Vysoké náklady na život se výrazně promítají do každodenní reality místních obyvatel. Mnoho lidí, zvláště mladých rodin, čelí problémům s dostupností vlastního bydlení a část obyvatel musí spoléhat na spolubydlení nebo pomoc rodiny. Přistěhovalci, které láká příroda a pracovní příležitosti, bývají překvapeni nejen cenami, ale i obtížností najít stabilní ubytování. Turismus, který je pro ekonomiku klíčový, zároveň zvyšuje tlak na nemovitostní trh, protože řada bytů je využívána pro krátkodobé pronájmy.
3. Singapur
Průměrné životní náklady: 3 219 USD za měsíc
Meziroční růst: +7,3 %
Z Evropy tentokrát na skok do Asie. Na třetím místě skončil Singapur s průměrnými náklady kolem 3 200 dolarů za měsíc. Tento městský stát je domovem pro řadu mezinárodních firem i takzvaných expatů. Dynamická ekonomika nebo třeba špičková infrastruktura ho činí celosvětově atraktivním pro život.
Na ekonomické úrovni je za vysokými náklady několik klíčových příčin. Především omezený prostor a absence přírodních zdrojů znamenají vysoké ceny nemovitostí. Navíc Singapur jako ostrov dováží až 90 procent potravin a zboží, což zvyšuje jejich ceny. Vysoké náklady ale kompenzují vysoké mzdy i nízké daně.
Dopad na místní obyvatele a zahraniční pracovníky se liší. Místní často bydlí v dotovaných bytech, což udržuje životní náklady na únosné úrovni pro většinu populace. Naproti tomu zahraniční pracovníci často platí vyšší nájmy a školné mezinárodních škol, což může znamenat životní náklady i dvojnásobné oproti místním. Přes ekonomickou náročnost ale Singapur stále patří mezi nejvyhledávanější destinace díky bezpečnosti, efektivnímu veřejnému pořádku a možnosti žít i pracovat v mezinárodním prostředí.
2. Kajmanské ostrovy
Průměrné životní náklady: 3 649 USD za měsíc
Meziroční růst: +8,2 %
Na druhém místě se umístily Kajmanské ostrovy s průměrnými měsíčními náklady kolem 3 649 dolarů. Toto britské zámořské území v Karibiku je pestrou směsicí finančního centra, turismu a daňového ráje. Politicky stabilní prostředí, nízké daně a strategické zaměření na bankovnictví a cestovní ruch přitahují jak mezinárodní investory, tak kvalifikované pracovníky z celého světa.
Vysoké životní náklady mají své kořeny hlavně v absolutní závislosti na dovozech stejně jako u dalších států v tomto žebříčku. Importní cla, která sahají až do stovek procent, spolu s náklady na dopravu a distribuci zvyšují ceny běžného zboží. Další velkou nákladovou položkou na ostrovech je i bydlení.
Důsledkem je, že ačkoliv místní obyvatelé a zahraniční pracovníci profitují z absence daní z příjmu a vysokých mezd, stále čelí drahému bydlení, jídlu i službám, což představuje výzvu zejména pro střední třídu a mladé rodiny. Turismus a finanční sektor sice drží ekonomiku v kondici, ale zároveň zvyšují tlak na nemovitostní trh a infrastrukturu.
1. Monako
Průměrné životní náklady: 7 831 USD za měsíc
Meziroční růst: +19,8 %
Nejnákladnějším místem pro život je bezpochyby Monako. Lidé za život v tomto mikrostátu na Azurovém pobřeží měsíčně utratí v průměru částku v hodnotě přes 7 831 dolarů, tedy v přepočtu asi 163 tisíc korun. Monacké knížectví je známé hlavně pro svůj luxus, který společně s atraktivním daňovým režimem přitahuje miliardáře nebo třeba celebrity. Přítomnost světových bank, kasin a závodů Formule 1 dělá z Monaka nejen unikátní místo, ale také vůbec nejdražší lokalitu pro život.
Hlavní hnací silou extrémně vysokých životních nákladů je absolutní nedostatek prostoru. Veškeré území Monaka je urbanizované a ceny nemovitostí tu dosahují astronomických výšin. Průměrná cena rezidenční nemovitosti se drží vysoko nad hranicí 50 tisíc eur za metr čtvereční, přičemž u těch nejexkluzivnějších adres a nových prémiových projektů běžně přesahuje i těžko uvěřitelných 100 tisíc eur za metr. K tomu se vážou i extrémní nájmy, které šplhají do desítek tisíc dolarů měsíčně.
Důsledky vysokých nákladů se promítají do každodenního života. Obvyklé jsou výrazné rozdíly mezi těmi, kdo mají přístup k volnému daňovému prostředí a disponují obřími příjmy, a těmi, kteří nejsou součástí této finanční elity. I pro movité zahraniční pracovníky je byt v Monaku velkou položkou a často volí kombinaci menšího bydlení nebo života ve Francii poblíž hranic. Pro běžné obyvatele je zde život finančně velmi náročný, vysoké nájemné, drahé služby, energie i stravování výrazně omezují rodinné rozpočty.