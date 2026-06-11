Další rána pro von der Leyenovou. Soudní advokát podpořil zveřejnění tajných částí vakcinačních smluv
- Evropská komise neuspěla s obhajobou utajení části vakcinačních kontraktů.
- Generální advokát podpořil zveřejnění jmen vyjednavačů i smluvních detailů.
- Verdikt může přinést další tlak na Ursulu von der Leyenovou.
Generální advokát Soudního dvora EU Athanasios Rantos doporučil zamítnout odvolání, které podala Evropská komise proti rozsudku z roku 2024 nařizujícímu zveřejnění informací o smlouvách na vakcíny proti covidu-19. Komise trvala na tom, že nezveřejní jména členů vyjednávacího týmu a některá smluvní ustanovení kontraktů. Tento postup odůvodňovala ochranou soukromí dotčených osob a ochranou obchodních zájmů příslušných společností. Soud následně nařídil informace zveřejnit, EK se ale odvolala.
Transparentnost převážila nad utajováním
„Generální advokát navrhuje, aby soudní dvůr zamítl argumenty komise a potvrdil rozsudky tribunálu,“ stojí v tiskovém prohlášení. Zveřejnění osobních údajů členů vyjednávacího týmu je podle něj možné, pokud určitá osoba prokáže, že je to nezbytné k naplnění cíle ve veřejném zájmu. Přitom unijní soud „správně dospěl k závěru, že transparentnost procesu vyjednávání dohod o vakcínách proti covidu-19 představuje konkrétní cíl ve veřejném zájmu ve smyslu práva EU“.
Závěry generálního advokáta nejsou pro unijní soud závazné, ale soudní dvůr se jimi ve svých verdiktech často řídí. Doporučení představuje komplikaci pro Evropskou komisi i její předsedkyni Ursulu von der Leyenovou, která stála v čele unijní exekutivy již během pandemie covidu-19.
Spor o miliardové kontrakty pokračuje dál
Komise během pandemie uzavřela jménem členských států smlouvy s výrobci (například Pfizer, Moderna či AstraZeneca), aby zajistila více než miliardu dávek vakcín. Hodnota kontraktů dosahovala zhruba 2,7 miliardy eur. Když poslanci Evropského parlamentu, ale i další požádali o přístup ke smlouvám, EK jim poskytla pouze začerněné verze dokumentů. Tvrdila přitom, že musí chránit obchodní tajemství farmaceutických firem i osobní údaje vyjednavačů. Unijní soud nicméně v červenci 2024 konstatoval, že komise v několika bodech své utajování dostatečně neodůvodnila.