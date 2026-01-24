Dohodnete se s Čínou a schytáte stoprocentní cla. Trump opět vyhrožuje Kanadě
- Donald Trump pohrozil Kanadě stoprocentními cly, pokud uzavře obchodní dohodu s Čínou.
- Kanadský premiér Mark Carney po lednové cestě do Pekingu mluví o novém strategickém partnerství s Čínou – Ottawa tím reaguje na obchodní tlak ze strany USA a hledá oporu mimo tradiční vazbu na Washington.
- Nejnovější výhrůžka přichází na pozadí rostoucího napětí mezi USA a Kanadou, které podkreslily i výroky z Davosu a následné kroky Bílého domu vůči Carneymu.
Americký prezident Donald Trump v příspěvku na své sociální pohrozil Kanadě zavedením cel ve výši 100 procent, pokud uzavře obchodní dohodu s Čínou. Zároveň americký prezident označil kanadského premiéra Marka Carneyho za „guvernéra“.
„Pokud si guvernér Carney myslí, že z Kanady udělá překladiště pro Čínu, odkud se budou zboží a produkty posílat do Spojených států, tak se šeredně mýlí. Čína by Kanadu převálcovala a doslova schramstla, včetně zničení jejích podniků, společenské struktury i celkového způsobu života," uvedl Trump.
„Pokud Kanada uzavře dohodu s Čínou, bude okamžitě zasažena stoprocentním clem na veškeré kanadské zboží a produkty dovážené do USA," dodal šéf Bílého domu.
Donald Trump hrozí Kanadě
Carney v polovině ledna navštívil Peking, kde oznámil, že Kanada a Čína budují nové strategické partnerství, které může mít při využití silných stránek obou zemí historický přínos pro obě strany. Kanada se snaží posílit vztahy s druhou největší ekonomikou světa poté, co Trump uvalil cla na některé kanadské zboží a navrhl, aby se tento dávný spojenec stal 51. státem USA.
Také Čína, kterou citelně zasáhla Trumpova cla po jeho loňském návratu do Bílého domu, má zájem o spolupráci s Kanadou, členskou zemí skupiny G7, která byla tradičně ve sféře vlivu Spojených států.
Trumpovo nejnovější vyjádření přichází na pozadí zvýšeného diplomatického napětí mezi Washingtonem a Ottawou. V pátek Trump oznámil, že stáhl své pozvání Carneymu, aby se připojil k jeho iniciativě Rada míru.
Oznámení předcházel Carneyho úterní projev na Světovém ekonomickém fóru (WEF) ve švýcarském Davosu, kde kanadský premiér hovořil o "éře rivality velmocí" a řekl, že menší země se musí semknout, přičemž odkazoval na esej Václava Havla Moc bezmocných. Trump následující den ve svém projevu označil Kanadu za nevděčnou.
Za „guvernéra" Trump označoval také bývalého kanadského premiéra Justina Trudeaua a v novém příspěvku takto pojmenoval i jeho nástupce Carneyho. Mluvčí Bílého domu dříve použití slova guvernér místo premiér v tomto kontextu vysvětlila tím, že by se podle Trumpovy administrativy Kanada měla stát 51. státem USA.